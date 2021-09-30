تبیین مفاهیم دفاع مقدس نیاز به ساختار و شیوه نوین دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نبی سهرابی روز پنجشنبه در مراسم معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان، گفت: غمگینترین روزهای عمر اسلام روزهای آخر ماه صفر است.
وی اظهار کرد: شهید شهریاری و افراد بزرگی از استان زنجان در مسئولیتهای مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته و دارند که موجب افتخار بوده و ۳۵۳۵ شهید تقدیم شده از سوی این استان مایه افتخار است.
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: تبیین مفاهیم دفاع مقدس نیاز به ساختار، ابزار و شیوه نوین دارد که اگر نسل جدید را با چنین روشهایی با دفاع مقدس آشنا نکنیم، چیزی از دفاع مقدس نخواهند فهمید.
سهرابی با اشاره به نقش مردم در دوران دفاع مقدس، گفت: هنوز نتوانستهایم از دفاع مقدس استفاده کنیم در حالی که نقش مردم در اداره جنگ مثمر ثمر بوده و برای موفقیت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و برای تمدن سازی باید نقش مردم بازتعریف شود.
وی گفت: مردمی بودن دفاع مقدس موجب شد برتری تسلیحاتی دشمن از بین برود همانگونه که مردمی کردن جنگ در منطقه موجب ابتر ماندن تهاجم آمریکا به عر اق و افغانستان و شکست صهئونیستها در برابر مقاومت مردم لبنان شد.
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه صدور انقلاب و ایستادن و اتکا به خود، ارتقای شجاعت و فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی الگوی استکبار ستیزی از ثمرات دوران دفاع مقدس است، افزود: الگوگیری از دفاع مقدس موجب پیروزی مردم یمن، لبنان و فلسطین شد.
سهرابی ابراز داشت: سرمایهها و گنجینههای دفاع مقدس در حال و آینده باید موجب افزایش بازدارندگی شده و سالیان سال از پیام این دوران با روشهای روزآمد برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ این دوران بهرهمند شد.
وی خواستار حمایت مسئولان استان زنجان برای تکمیل موزه دفاع مقدس شد و تاکید کرد: مسئولان آینده استان زنجان برای تکمیل مرکز فرهنگی کمک کرده و احداث این موزه سرعت بدهند.
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه برای انتقال مفاهیم دوران دفاع مقدس نیازمند راهاندازی مرکز فرهنگی و موزه است تا نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس آشنا شوند، افزود: همانطور که سایر کشورها ساخت مراکز فرهنگی و موزهها را در راس امور خود قرار دادهاند باید هر چه زودتر این ساختار در استان زنجان نیز راهاندازی شود.
سهرابی بیان داشت: دنیا برای بقای جنگ و تفکر نیروهای نظامی خود مراکز فرهنگی احداث کردهاند اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی در زنجان این مرکز راهاندازی نشده است که اگر این موزه تکمیل نشود، نسلهای آینده ما را نمیبخشند.
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس یادآورشد: برای ادامه بقا و ادامه ابرقدرتی و آشنایی همه جوانان و نوجوانان با افتخارات گذشته نیازمند مراکز فرهنگی هستیم و آلمانها که همواره ایجاد کننده جنگ در جهان بودهاند دارای موزهها و مراکز فرهنگی هستند که افتخارات خود را به نمایش میگذارند.
سهرابی بیان داشت: کشورهای استعماری و مستبد مراکز فرهنگی میسازند تا نسل آینده به آنها افتخار کنند در حالی که جنگ ما همواره در موضع دفاع بوده و مقاومت مردم، رهبری امام خمینی (ره) و ایثارگری رزمندگان اسلام موجب پیروزی در جنگ شد.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس گنجی است که باید تا ۱۰۰ سال آینده از آن استخراج کنیم، یادآورشد: دفاع مقدس ایران را عزتمند و عزیز کرد و قدرت بازدارندگی آن را در نظام بینالملل افزایش داده است دفاع مقدس ایران را عزتمند و عزیز کرد و قدرت بازدارندگی آن را در نظام بینالملل افزایش داده است.
در این مراسم با تجلیل از سرهنگ قاسم محمدی مدیرکل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان سرهنگ سید شمس الدین موسوی به عنوان مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان معرفی شد.
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