به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته نگارگری و استاد فرهیخته و نامدار ایران تصریح کرد: بی‌تردید یاد و نام استاد فرشچیان و آثار درخشان ایشان چونان «عصر عاشورا»، «کوثر» و «ضامن آهو» همچون نگینی درخشان در تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین باقی خواهد ماند. آثاری که آینه‌ای تمام نما از عشق، ایمان و شکوه فرهنگ ایران اسلامی و تاریخ تشیع بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است‌:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته نگارگری و استاد فرهیخته و نامدار ایران، مایه تأسف و اندوه شد.

این چهره ماندگار هنر ایران، با آفرینش آثار فاخر و جاودانه، نه تنها میراث‌دار اصالت و شکوه نگارگری ایرانی بود، بلکه با نوآوری و ذوق بی‌بدیل خود، روح تازه‌ای به این هنر کهن دمید و نام ایران را در عرصه جهانی بلندآوازه ساخت.

بی‌تردید یاد و نام استاد فرشچیان و آثار درخشان ایشان چونان «عصر عاشورا»، «کوثر» و «ضامن آهو» همچون نگینی درخشان در تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین باقی خواهد ماند. آثاری که آینه‌ای تمام نما از عشق، ایمان و شکوه فرهنگ ایران اسلامی و تاریخ تشیع بود. امید می‌رود با همت هنرمندان و اهالی برجسته فرهنگ، مکتب پرافتخار و ارزشمند فرشچیان ماندگار بماند و راه درخشانی که به ذوق مؤمنانه این هنرمند کم‌نظیر ایران زمین گسترده شد، رهروانی شایسته و شاگردانی درخور به چشم بیند.

اینجانب این ضایعه تلخ را به خانواده گرامی ایشان، جامعه هنری کشور و همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن استاد فقید رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران