به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، گالری کارشیو این هفته میزبان نمایشگاه عکسهای تئاتر از حسین اسماعیلی خواهد بود که آثارش را به مدت ۲ هفته در این گالری به معرض نمایش خواهد گذاشت. در این نمایشگاه ۱۳ عکس روی دیوار خواهد رفت که نکته مهم آنها تک نسخه و یونیک بودن آنهاست که همگی روی بوم و با تکنیک چاپ جوهرافشان برای نمایش آماده شدهاند.
در بیانیه این نمایشگاه که به قلم فرهاد آئیش بازیگر و کارگردان تئاتر نوشته شده، آمده است: «عکسهای حسین اسماعیلی را دیدم، احساس شعف داشتم. گاهی لحظات در بعضی عکسها زنده نیستند، گاهی مفاهیم و تصاویر در بعضی عکسها زندانی هستند، گاهی لحظات در بعضی عکسها فقط ثبت شده و غیر متحرک هستند. در عکس های حسین اسماعیلی لحظات زنده و سیال بودند. دوست نداشتم این عکسها را در دسته بندی عکسهای تئاتر بپندارم و گرچه که گویا آنها در صحنههای تئاتر به دنیا آمده بودند. لحظات تئاتری زنده انتخاب عکاس ما بود اما آن لحظات فقط دستگیر نشده بودند که معرفی شده بودند و از همین جهت هنوز زنده بودند. وقتی عکسی از یک کنش تئاتری برمیخیزد و اما خود یک کنش در بر دارد سبب میشود که از این همبستگی عکاس و هنرمند تئاتر پدیدهای نو زاده شود.»
در این نمایشگاه عکسهایی از نمایش «بر زمین میزندش» به کارگردانی علی شمس، نمایش «نخستگاهان» به کارگردانی عرفان آیتی، نمایش «بیرون پشت در» به کارگردانی ایمان اسکندری، نمایش «میسیسیپی نشسته میمیرد» به کارگردانی همایون غنیزاده، نمایش «متاستاز» به کارگردانی اصغر دشتی، نمایش «فصل شکار بادبادکها» به کارگردانی جلال تهرانی، نمایش «بینوایان» به کارگردانی سروش طاهری، نمایش «رقص مرگ بی لالا» به کارگردانی یاسر خاسب و نمایش «چمدان» به کارگردانی فرهاد آئیش روی دیوار خواهد رفت.
«باله در تاریکی» تلاشی است برای دیدن آنچه چشم تماشاگر تئاتر معمولا از آن عبور میکند؛ لحظههایی که پیش از شکلگیری تصویر نهایی، در مرز میان نور و سایه میجوشند. عکاس همچون یک بالرین، نه تماشاگر صحنه بلکه بخشی از آن است، بدنی سیال که دورتادور اجرا میچرخد، نفس ریتم بازیگران را میگیرد و ضرباهنگ نور را دنبال میکند تا لحظهای ناپیدا را شکار کند.
حسین اسماعیلی از سال ۸۷ تا کنون به عنوان عکاس خبری مشغول به کار است و عناوینی چون نامزدی بهترین عکاس پانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشجویی، حضور در میان ۱۳ عکس برتر سال آژانس بوستون، لوح تقدیر سیوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر - بخش عکس، رتبه اول چهارمین جشنواره تئاتر شهر، رتبه اول سومین جشنواره عکس نگاه سرخ، دیپلم افتخار سیزدهمین جشنواره تصویر سال، رتبه اول نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشجویی، رتبه اول پانزدهمین جشنواره انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر، عکاس برگزیده چهاردهمین جشنواره عکس تصویر سال - بخش عکس خبری (پلاسکو)، رتبه سوم نخستین جشنواره مهر مادر، عکاس برگزیده جشنواره چهل سال، تهران و دیپلم افتخار بیست و یکمین جشنواره تصویر سال را در کارنامه خود دارد.
این نمایشگاه از جمعه ۲۱ آذر آغاز و تا یک دی در نگارخانه مشارکتی کارشیو به آدرس تهران، خیابان سنایی، کوچه دوازدهم، شماره ۱۳ طبقه اول برگزار میشود.
