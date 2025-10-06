به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، گالری کارشیو در نمایشگاه جدید خود اقدام به نمایش پوسترهای فیلمهای تاریخ سینما از کشورهای آمریکا، ایتالیا و فرانسه در دهههای ۵۰ تا ۸۰ کرده است؛ نمایشگاهی که قرار است رابطه بین طراحی، کلکسیونداری و سینما را به فضای ایران نشان دهد.
در دهههای گذشته پوستر نقش بسیار مهمتری نسبت به دنیای امروز بازی میکرد به همین دلیل الگوهای طراحی پوستر فیلم نیز بسیار مهمتر بود. شرکتهای سازنده فیلم، پوسترهایی را که برای فیلمها طراحی میشد، در تعداد و ادیشن محدود چاپ میکردند که به همراه نسخه نمایش به سراسر دنیا میفرستادند تا در کشورهای نمایشدهنده فیلم، چاپ مجدد شده و برای تبلیغ استفاده شود. آفیش فیلم به نمایش این پوسترهای اورجینال کلکسیونی اختصاص دارد.
این مجموعه با همکاری فرشید نوابی به نمایش درخواهد آمد که طی سالها این پوسترها را جمعآوری و نگهداری کرده است.
در بیانیه نمایشگاه «آفیش فیلم» که به قلم مرتضا آکوچکیان نوشته شده، آمده است: «در نیمه دوم قرن بیستم، پیش از آنکه تصاویر بر پرده سینما جان بگیرد، این «پوستر» بود که نخستین برخورد مخاطب با فیلم را رقم میزد. پوستر نه صرفاً ابزار تبلیغ، بلکه زبان بصریِ سینما در عرصه عمومی بود؛ رسانهای که خیال را با واقعیت و فیلم را با جامعه، پیوند میداد.
پوسترهای گردآمده در این نمایشگاه، از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، بازتاب دورانی هستند که سینما بهعنوان پدیدهای فرهنگی و اجتماعی در حال شکوفایی بود. بسیاری پوسترهای فیلم را مشتاقانه کلکسیون میکردند که تا همیشه لذت تماشای جهان فیلم از دریچه پوستر را مرور کنند. در طراحی و تصویرسازی این آثار، میتوان نشانههایی از تحولات اجتماعی، فرهنگی و زیباییشناختی هر دوره و تغییر نگرشهای اجتماعی را بازخوانی کرد. از طراحیهای دستی و تایپوگرافیهای پرشور تا عکسهای رنگی شده اغواگر لحظات فیلم. از تغییر در نگاه به قهرمان، زن، عشق و خشونت تا ساخت جهان و موجودات خیالی.
امروز، این پوسترها نه تنها بهعنوان اسناد تصویری و کلکسیونی تاریخ سینما، بلکه بهعنوان آثار هنری مستقل، بازخوانی و ارزشگذاری میشوند.»
این نمایشگاه از جمعه ۱۸ مهر آغاز و تا پنجم ٱبان در نگارخانه مشارکتی کارشیو به آدرس تهران، خیابان سنایی، کوچه دوازدهم، شماره ۱۳ طبقه اول برپا خواهد بود.
