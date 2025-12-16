به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو هنوز هیچ نشانهای در مورد نتیجه مذاکرات در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین دریافت نکرده است.
سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: پیش از سازماندهی دور جدید مذاکرات در مورد اوکراین، لازم است در جریان نتایج تماسهای واشنگتن با کی یف با مشارکت اروپاییها قرار بگیریم.
دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: مشارکت اروپا در مذاکرات حل و فصل مناقشه اوکراین نشانه خوبی نیست.
این در حالیست که پایگاه خبری «آکسیوس» پیشتر گزارش داده بود که نشستهای فوری گروههای کاری مرتبط با حلوفصل پرونده اوکراین ممکن است اواخر هفته جاری در شهر میامی برگزار شود. انتظار میرود در جریان ضیافت شام استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادههای رئیس جمهوری آمریکا با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و شماری از مقامات ارشد اروپایی، دونالد ترامپ با آنان تماس تلفنی برقرار کند.
آکسیوس همچنین به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، گزارش داده بود که طرح واشنگتن درباره اوکراین شامل خروج کییف از مناطقی است که در منطقه دونباس تحت کنترل دارد.
به گفته این منابع، اراضیای که اوکراین از آنها در دونباس عقبنشینی میکند، به منطقهای اقتصادی، آزاد و غیرنظامی تبدیل خواهد شد.
