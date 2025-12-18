به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «کیریل دمیتریف»، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است به میامی در آمریکا سفر کند.
بر اساس اعلام این رسانه، وبگاه آکسیوس، به نقل از یک مقام کاخ سفید در این خصوص خبر داد: انتظار میرود کریل دمیتریف فرستاده روسیه این هفته به میامی سفر کند. فرستاده مسکو در مورد طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین با ویتکاف و کوشنر (نمایندگان رئیس جمهور آمریکا) گفتگو خواهد کرد.
وبگاه آکسیوس سپس اضافه کرد: در حال حاضر هیچ برنامهای برای دیدار سه جانبه بین مقامات آمریکا، اوکراین و روسیه وجود ندارد.
از سوی دیگر، خبرگزاری راشا تودی در این ارتباط اعلام کرد: کاخ سفید خبر داد که مذاکرات آمریکا و روسیه در مورد اوکراین در میامی برگزار خواهد شد.
پایگاه خبری «آکسیوس» پیشتر نیز گزارش داده بود که نشستهای فوری گروههای کاری مرتبط با حلوفصل پرونده اوکراین ممکن است اواخر هفته جاری به وقت محلی در شهر میامی برگزار شود.
انتظار میرود در جریان ضیافت شام استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادههای رئیس جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و شماری از سران کشورهای اروپایی، دونالد ترامپ با آنان تماس تلفنی برقرار کند.
آکسیوس همچنین به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، گزارش داده بود که طرح واشنگتن درباره اوکراین شامل خروج کییف از مناطقی است که در منطقه دونباس تحت کنترل دارد.
