هشدار نسبت به افزایش یائسگی زودرس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهری مهراد، روز چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، در نشست خبری به مناسبت روز زن، با اشاره به افزایش آمار یائسگی زودرس در ایران و جهان، با بیان اینکه یائسگی طبیعی معمولاً بین ۴۵ تا ۵۰ سالگی رخ می‌دهد، گفت: یائسگی زیر ۴۰ سال یائسگی زودرس و یائسگی ۴۰ تا ۴۵ سال یائسگی زودهنگام محسوب می‌شود. امروزه متأسفانه موارد یائسگی حتی در سنین ۳۶ تا ۴۰ سال نیز مشاهده می‌شود که می‌تواند زندگی خانوادگی، اجتماعی و شغلی زنان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: زنان امروز برخلاف نسل‌های گذشته در جامعه فعال هستند و نمی‌توان انتظار داشت با عوارض یائسگی نادیده‌گرفته‌شده، در محیط کار و زندگی عملکرد کامل داشته باشند.

به گفته این متخصص، کاهش هورمون استروژن علاوه بر علائم شناخته‌شده مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه و افسردگی، می‌تواند مشکلات جدی‌تری ایجاد کند که کمتر درباره آن صحبت می‌شود؛ از جمله عفونت‌های ادراری مکرر، بی‌اختیاری‌های ادراری در سه نوع استرسی، فوریتی و میکس، کاهش کیفیت خواب و اختلالات خلق و…، است.

وی تأکید کرد: بی‌اختیاری ادرار یکی از شایع‌ترین مشکلات زنان یائسه است و می‌تواند حدود ۳۰ درصد زنان بالای ۵۰ سال را درگیر کند.

مهراد با اشاره به اینکه حتی یک بارداری ساده، می‌تواند احتمال بروز مشکلات ادراری را افزایش دهد، توضیح داد: فعالیت‌های سبک زندگی قدیم باعث تقویت طبیعی عضلات کف لگن می‌شد؛ اما زندگی شهری و کم‌تحرکی امروز این وضعیت را تشدید کرده است.

وی با اشاره به اینکه از ١٦ سال قبل کلینیک ویژه بی‌اختیاری ادراری در بیمارستان پارس راه‌اندازی شده است، گفت: این مرکز با تجهیزات تشخیصی و درمانی پیشرفته از جمله دستگاه یورودینامیک، لیزر مونالیزا تاچ برای درمان آتروفی، بیوفیدبک و صندلی مگنت برای تقویت عضلات کف لگن به طور سرپایی و کم‌عارضه طیف گسترده‌ای از مشکلات زنان یائسه را درمان می‌کند.

مهراد افزود: درمان‌های هورمونی جایگزین با دوز صحیح و بر پایه آزمایشات جدید، طبق اعلام اخیر سازمان‌های بین‌المللی، مجدداً مورد تأیید قرار گرفته و می‌تواند با نظارت پزشک نقش مهمی در کنترل عوارض یائسگی داشته باشد.

این فوق‌تخصص نورویورولوژی، با اشاره به اینکه بسیاری از بیمه‌ها هنوز ماهیت برخی روش‌های درمانی مانند مگنت‌تراپی یا لیزر آتروفی را نمی‌شناسند، تأکید کرد: اطلاع‌رسانی به بیمه‌ها به اندازه فرهنگ‌سازی برای مردم مهم است؛ چرا که عدم شناخت، باعث عدم پوشش بیمه‌ای خدمات ضروری می‌شود.

مهراد درباره تأثیر آلودگی هوا و آب گفت: مطالعات نشان می‌دهد آلودگی‌ها می‌توانند بر عملکرد تخمدان و باروری اثر منفی بگذارند. تغذیه ناسالم و چربی‌های مضر نیز تعادل هورمونی را در زنان و حتی مردان مختل می‌کند.

همچنین، مرضیه گیلاسی، مدیر پرستاری بیمارستان پارس گفت: این بیمارستان طی سه دوره متوالی موفق به کسب رتبه درجه یک برتر از وزارت بهداشت شده است. تلاش ما بر محور ایمنی، به‌روزرسانی تکنولوژی‌های درمانی و آمادگی کامل برای مدیریت بحران‌هاست.

وی با اشاره به بحران‌هایی مانند کرونا, زلزله و مشکلات محیطی، افزود: اولویت ما ایجاد محیطی امن برای بیماران و پرسنل است و تلاش کرده‌ایم همگام با استانداردهای جهانی حرکت کنیم.