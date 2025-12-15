به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، باتوجه به در پیش بودن بارش باران در روزها و هفتههای آینده در کشور به ویژه در برخی استانها از جمله فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد، توجه به برخی نکات و توصیههای خودمراقبتی اورژانسی به منظور پیشگیری از بروز حوادث، ضروری است.
توصیههایی در خصوص لغزندگی در معابر؛ به یاد داشته باشید افرادی مانند سالمندان، کودکان و افراد دارای ناتوانی جسمی حرکتی، مراقبت بیشتری نیاز دارند و بهتر است با حضور افراد دیگر در معابر تردد داشته باشند.
از کفش پاشنه بلند استفاده نشود و توصیههایی در خصوص ضرورت مراقبتها در رانندگی در جادههای سردسیر:
به نکات ایمنی پلیس راه و راهداری توجه ویژه داشته باشید.
حین رانندگی در بارش برف و مه گرفتگی، با چراغ مهشکن حرکت و از سوی بالای چراغهای خودرو استفاده کنید.
لباس گرم و سایر وسایل مورد نیاز همراه داشته باشید.
توصیهها در صورت مواجهه با وزش باد شدید
از تردد غیر ضروری اجتناب کنید.
از تردد یا توقف زیر سیمهای برق و درختان خودداری کنید و مراقب تابلوهای ناپایدار مغازهها و نیز ساختمانهای در حال ساخت باشید.
توصیهها در صورت بارندگی شدید و وقوع سیلاب
عدم تردد از مسیرهای منتهی به رودخانهها با داشتن جریان سیل
عدم تردد در زمان بارندگی شدید از مسیرهای کوهستانی بعلت امکان ریزش سنگ
از توقف، تردد و چرای دام در اطراف رودخانهها و صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن زیر درختان بواسطه احتمال وقوع صاعقه خودداری شود.
نظر شما