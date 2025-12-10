به گزارش خبرنگار مهر، سعید جریده اصل ظهر چهارشنبه در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس آمار هشت‌ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ورودی پرونده‌ها در چند حوزه کاهش چشمگیری داشته است

وی این کاهش را نتیجه اقدامات پیشگیرانه مشترک بین دستگاه قضایی و اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان دانست و بر ضرورت ادامه این رویکرد تأکید کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به دو دستور کار اصلی جلسه، گفت: تقویت مشاوران و کارشناسان حقوقی ادارات به عنوان سپر دفاعی دولت، از طریق آموزش تخصصی و شفاف‌سازی ساختار حقوقی دستگاه‌ها، ضروری است.

وی بیان کرد: طرح جامع ساماندهی و تقویت نمایندگان حقوقی ادارات دولتی تدوین و در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تصویب شد.

جریده اصل بر ساماندهی بلوار شهدای اقتدار به دلیل تبدیل شدن به کانون برخی ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و هشدار داد: در صورت نبود کنترل، این منطقه ممکن است به یک منطقه حاشیه‌نشین ثانویه با آسیب‌های گسترده تبدیل شود.

وی خواستار اقدام هماهنگ و مستمر تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله بهداشت، شهرداری، فرهنگ و ارشاد و نیروی انتظامی شد و گفت: هدف نهایی تبدیل این بلوار به فضایی امن، سالم و در شأن مردم استان است.