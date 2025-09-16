به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بابایی بعداظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات، برنامهها و دستاوردهای حوزه پیشگیری از جرم پرداخت و با اشاره به نقش زیرساختهای فنی گفت: نصب دوربین در نقاط پرخطر و کانونهای احتمالی جرایمی مانند سرقت یا درگیری، همچنین روشنایی معابر تاریک، از جمله اقدامات مؤثر در کاهش اینگونه جرایم است. حضور مؤثر پلیس نیز از دیگر عوامل بازدارنده به شمار میرود.
وی پیشگیری قضائی را از حوزههای کلیدی برشمرد و اظهار کرد: سرعت و دقت در رسیدگی به پروندههای کیفری، خود بهعنوان یک عامل پیشگیرانه از جرایم آتی عمل میکند. همچنین، اجرای بهموقع و صحیح احکام قضائی دارای جنبه بازدارنده بسیار مؤثری است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از رسیدگی و حل و فصل کلیه پروندههای معوقه قدیمی در تمامی شهرستانهای استان خبر داد و بیان کرد: پاکسازی پروندههای رسوبی، مسیر را برای رسیدگی سریعتر به پروندههای جدید هموار کرده و اعتماد مردم به دستگاه قضا را افزایش میدهد.
وی با تأکید بر اینکه نتایج اقدامات پیشگیرانه معمولاً بلندمدت است، تصریح کرد: ثمرات این اقدامات ممکن است هفت تا هشت ماه پس از اجرا به تدریج نمایان شود. شاهد این ادعا کاهش تدریجی مراجعات مردم به دادگستری در پی رسیدگی به موقع به شکایات آنان است.
بابایی به نقش سامانه مردمی سجام سامانه جامع ارتباط مردمی اشاره و ابراز کرد: این سامانه در حال حاضر دارای ۱۲۸۰ عضو فعال در استان است و تنها در پنج ماه گذشته، حدود ۹۰ گزارش مردمی از طریق آن دریافت و پیگیری شده است. اطلاعات دریافتی از مردم که در متن جامعه حضور دارند، اغلب دقیقتر و هدفمندتر است و بر مبنای همین گزارشها، تیمهای کارشناسی مرکز پیشگیری، اقدامات لازم را انجام میدهند.
وی نمونهای از این گزارشات را مربوط به «زمینخواری» و «تصرف غیرقانونی اراضی» دانست و افزود: این گزارشات به دستگاه مربوطه اعلام و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری میشود.
کاهش ۸۰ درصدی تصادفات جادهای؛ یک دستاود بزرگ استان
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به یکی از دستاوردهای بزرگ استان، از کاهش ۸۰ درصدی تلفات تصادفات جادهای خبر داد و گفت: کهگیلویه و بویراحمد زمانی رتبه پنجم کشوری را در تعداد تصادفات داشت، اما با پیگیریهای مستمر و اقدامات عملی در سالهای اخیر، به رتبه ۲۵ کشوری ارتقا یافته است. این امر موجب کاهش ورودی پروندههای مرتبط به دادگستری شده است.
علل اصلی برخی جرایم در استان
وی در تحلیل آمار جرایم، به دو جرم «سرقت» و «تهدید و توهین» به عنوان جرایم شایع استان اشاره کرد و ادامه داد: افزایش آماری سرقت در آمارهای فعلی، ناشی از خروج پروندههای معوقه و رسوبی از کلانتریها و ثبت آنها در سیستم قضائی است، نه افزایش بیسابقه جرم در زمان حاضر. از سوی دیگر، بافت طایفهای و روابط نزدیک اجتماعی در استان گاهی بهعنوان بستری برای جرایمی مانند تهدید، توهین و درگیری عمل میکند.
بابایی اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه را نیازمند زمان دانست و گفت: ما از طریق ارسال پیامکهای هدفمند به گروههای پرخطر مانند رانندگان متخلف، تولید موشنگرافیهای آموزشی، اجرای برنامههای زنده تلویزیونی و نصب بیلبوردهای اطلاعرسانی در سطح شهر و حتی در محوطه دادگستری، در حال افزایش آگاهی عمومی هستیم. هدف این است که با آگاهیبخشی، مانع وقوع جرم شویم.
وی از اجرای دو پژوهش کاربردی در حوزههای علل افزایش پروندههای بطلان معامله و جرایم مرتبط با حیثیت و آبرو در فضای مجازی» خبر داد و اظهار داشت: «نتایج این پژوهشها که تا پایان سال خواهد شد، همراه با راهکارهای عملیاتی به دستگاههای مربوطه ابلاغ میشود.
ساماندهی کافهها و باغهای غیرمجاز
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پاسخ به سؤالی درباره کافهباغها، به مشکل تغییر کاربری غیرمجاز و صدور مجوزهای نامناسب اشاره کرد و گفت: با همکاری پلیس و دادستانی، بر این اماکن نظارت میشود و موارد متخلف پلمب یا ساماندهی میشوند. مشکل اصلی ضعف در نظارت سازمانهای ذیربط مانند شهرداری، سازمان گردشگری و پلیس اماکن است.
تفسیر قانونی جرم کلاهبرداری و هشدار به مردم
وی در توضیحی تخصصی، ارکان قانونی جرم «کلاهبرداری» را برشمرد و هشدار داد: هر ادعایی مبنی بر فروش کالا یا خدمات با قیمت غیرمنطقی، لزوماً مصداق کلاهبرداری نیست. این جرم نیازمند مانور متقلبانه و فریب قربانی است.
بابایی تاکید کرد: مردم باید از مشارکت در طرحهای غیرشفاف مانند قرعهکشیهای غیرمجاز خودرو یا پیشفروشهای غیرمتعارف اجتناب کنند.
وی از شناسایی و تعقیب ۱۷ نفر از کلاهبرداران فضای مجازی در حوزه فروش طلای تقلبی خبر داد و افزود: پلیس اقتصادی بهطور مستمر در حال رصد و شناسایی چنین مواردی است.
درخواست همکاری رسانهها برای ترویج ثبت معاملات املاک
بابایی در پایان از رسانهها درخواست کرد تا برای ترویج ثبت معاملات املاک» در دفاتر اسناد رسمی همکاری کنند.
وی گفت: ثبت معاملات، اختلافات ملکی و معاملات معارض را به شدت کاهش میدهد. متأسفانه به دلیل برخی باورهای غلط، مردم استقبال چندانی نمیکنند. این موضوع نیاز به فرهنگسازی دارد و رسانهها میتوانند در این زمینه بسیار مؤثر باشند.
نظر شما