به گزارش خبرنگار مهر سعید جریده‌اصل پیش از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی ویژه خبرنگاران خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری نشریات مکتوب اظهار کرد: در دهکده جهانی امروز، رسانه فقط وسیله‌ای برای تبادل پیام و اطلاعات نیست، بلکه در همه کشورها رسانه‌ها از نهادهای قدرتمند اجتماعی محسوب می‌شوند که توانایی تغییر تفکر افراد و جهت‌دهی به مسیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع را دارند.

وی با تأکید بر اینکه نقش رسانه‌های استان در کاهش آسیب‌ها و جرایم اجتماعی کمرنگ است، افزود: رسانه نهادی برای فرهنگ‌سازی هدفمند و آموزش عمومی است، اما در حال حاضر از ظرفیت‌های آن به‌درستی استفاده نمی‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هیچ برنامه‌ای در کشور بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، و آنچه مردم را برای همکاری آماده و نگرش آنان را تغییر می‌دهد رسانه است.

وی تاکید کرد: رسانه پل ارتباطی میان مردم و مسئولان است که می‌تواند آنان را همراه کند یا در صورت عملکرد نادرست، موجب تحریک و آشوب اجتماعی شود.

جریده‌اصل یادآور شد: رسانه‌های استان باید شور اجتماعی ایجاد کنند و به نقش اصلی خود در زمینه فرهنگ‌سازی عمل نمایند، چرا که وظیفه آموزشی رسانه‌ها در سطح کشور و استان مغفول مانده است، در حالی که نخستین وظیفه رسانه آموزش مردم است.

وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، بهترین روش جلوگیری از ارتکاب جرم، «مشارکت و همراهی مردم با نهادهای حاکمیتی و قضائی» است و ایجاد زمینه این همراهی بر عهده رسانه‌ها است.

نقش رسانه‌ها در اجرای سند تحول قضائی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در اجرای «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» گفت: اجرای عدالت و مردمی‌سازی فرآیندها نیازمند همکاری و ارتباط دوطرفه رسانه‌ها با مسئولان و مردم است.

وی تأکید کرد: در زمینه آسیب‌های اجتماعی، صرف مخابره اخبار کافی نیست؛ رسانه‌ها باید با همکاری کارشناسان روان‌شناسی و مددکاران اجتماعی میزگردها و جلساتی برگزار کنند تا آسیب‌ها به‌صورت علمی و دقیق بررسی شود.

جریده اصل همچنین به نقش رسانه در عرصه انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست نظام بر پایه سه محور «مشارکت گسترده، سلامت و امنیت انتخابات» است که در هر سه مورد رسانه‌ها نقش کلیدی دارند.

وی افزود: رسانه‌ها ضمن ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در معرفی فرد اصلح مسئولیت دارند و باید با بیان شایستگی‌ها و معیارهای انتخاب فرد اصلح، بدون تخریب سایر نامزدها، بر انتخاب آگاهانه مردم اثرگذار باشند.

رسانه‌ها تخلفات انتخاباتی را به مسئولان گوش زد کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: در صورت مشاهده تخلفات انتخاباتی، رسانه‌ها باید قبل از انتشار عمومی، موضوع را به مسئولان ذی‌ربط گزارش کنند تا در فضایی سالم و بدون تشویش افکار عمومی، به آنها رسیدگی شود.

وی در پایان به اهمیت «صحت‌سنجی اخبار پیش از انتشار» اشاره کرد و گفت: انتشار خبر نادرست حتی با صدور تکذیبیه، خسارات و تبعات اجتماعی خود را برجای می‌گذارد؛ بنابراین لازم است رسانه‌ها در حفظ اعتبار و اعتماد عمومی نهایت دقت را داشته باشند.