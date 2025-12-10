به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه «نغمه‌های امید» به مناسبت روز مادر و هفته خانواده‌های دارای معلولیت با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران، شهردار منطقه ۱۱ تهران و رئیس شورای عالی استان‌ها در تالار وحدت برگزار شد.

این مراسم با حضور مجید باقری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱، حاجی‌بیکلو رئیس شورای عالی استان‌ها، خانواده‌های دارای افراد دارای معلولیت از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و بیش از ۲۰۰ نفر از بانوان شاغل در شهرداری منطقه ۱۱ برگزار شد.

مجید باقری در این برنامه با بیان اینکه هدف اصلی برگزاری «نغمه‌های امید» تکریم افراد دارای معلولیت و گرامیداشت مقام مادر است، تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری تهران حمایت واقعی از خانواده‌ها و سرمایه انسانی است و معلولیت هرگز به معنای محدودیت نیست.

در ادامه معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران به بخشی از اقدامات شهرداری تهران در دوره ۴ ساله از جمله اجرای ۱۵۰۰ تُن آسفالت در معابر شهری و بهره‌گیری از اتوبوس‌های برقی به‌عنوان گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل‌ونقل پاک اشاره شد.

همچنین تصمیم علیرضا زاکانی شهردار تهران مبنی بر اهدای هدیه به‌صورت مساوی به زنان و مردان شاغل در شهرداری و تقدیم بسته یلدای ویژه به کارکنان به‌عنوان اقدامی در مسیر عدالت سازمانی و تکریم کارکنان مورد توجه قرار گرفت.

در بخش دیگری از این مراسم موسی‌الرضا حاجی‌بیکلو رئیس شورای عالی استان‌ها نیز ضمن قدردانی از در اقدامات مؤثر و برنامه‌محور شهرداری منطقه ۱۱، از دو خبر خوب معنوی خبر داد؛ نخست حذف مالیات از حقوق افراد دارای معلولیت و دوم، پیگیری اجرای بخشنامه دولت شهید آیت‌الله رئیسی در خصوص بهره‌مندی بانوان شاغل از حقوق سرپرستی و حمایت‌های قانونی دوران بارداری که به گفته وی مکاتبات لازم برای تحقق کامل آن با دولت انجام خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به رویکرد جهادی و مردمی شهرداری تهران، بر تداوم حمایت از اقشار مختلف جامعه به‌ویژه خانواده‌های دارای افراد دارای معلولیت تأکیدکرد.