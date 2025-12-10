به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در نشست تخصصی «بازآفرینی نظام بانکی ایران در عصر پول هوشمند»، ضمن تشریح محورهای اصلی دوازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت، بر لزوم تقویت تابآوری شبکه بانکی در برابر تهدیدات سایبری و اهمیت همکاری نهادهای علمی و اجرایی تأکید کرد.
پرویزیان در این نشست که در راستای کنفرانس «بازآفرینی نظام اقتصادی ایران» و با حضور محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی و صاحبنظران برگزار شد، ابعاد مختلف تحولات عصر پول دیجیتال را مورد بررسی قرار داد.
حکمرانی هوشمند و تابآوری؛ محور همایش امسال
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به برگزاری رویداد بزرگ سالانه بانک مرکزی در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر و یکم دیماه در برج میلاد، عنوان کرد: موضوع امسال همایش متناسب با شرایط و رخدادهای اخیر کشور، تحت عنوان «حکمرانی و تابآوری زیستبوم بانکی در برابر تهدیدات و بحرانها» انتخاب شده است.
وی افزود: مقابله با تهدیدات و حملات سایبری یکی از سرفصلهای اصلی حکمرانی هوشمند در نظام مالی کشور است. چشمانداز تهدیدات سایبری با وقایعی که اخیراً برای برخی بانکها و پلتفرمهای نوین رخ داد، برای همه آشناست و نیازمند توجه جدی است.
امنیت سایبری باید ارزشافزا باشد
پرویزیان با تأکید بر ضرورت سرمایهگذاری مستمر در امنیت سایبری تصریح کرد: این سرمایهگذاریها نهتنها باید حملات را خنثی یا آثار آنها را کم کند، بلکه باید بهصورت «ارزشافزا» دنبال شود؛ چرا که هیچ کسبوکاری بدون ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد و مشتری امکان تداوم ندارد.
وی همچنین بر لزوم ارائه راهکارهای جبرانی و مکمل برای تضمین تداوم خدمات بانکی تأکید کرد و گفت: الزامات توسعه پایدار و اعتمادآفرینی در زیستبوم مالی بسیار حیاتی است. مردم باید اطمینان داشته باشند که پولشان در دسترس است؛ حتی اگر این اطمینان از طریق روشهای سنتی و مرسوم در شعب مانند دسترسی فیزیکی به وجه نقد حاصل شود.
نظام پرداخت؛ هوایی که تنفس میکنیم
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، نظام پرداخت را به «قلب شبکه بانکی» تشبیه کرد و اظهار داشت: میلیونها تراکنش روزانه بدون اختلال و همانند هوایی که تنفس میکنیم، در حال انجام است. حفظ این تداوم و ارتقای مسیر آینده، یکی از ضرورتهای اساسی شبکه بانکی در شرایط کنونی است.
وی با بیان اینکه «افق آینده اکنون در حال ظهور است»، خاطرنشان کرد: شبکه بانکی باید همچنان بر سه پایه فناوری، رقابتپذیری و مشتریمداری استوار بماند. فناوریهای مبتنی بر بانکداری باز، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاکچین، دفاتر توزیعشده و زیرساختهای ابری امروز بخشی از بستر تحول شبکه بانکی هستند.
جزئیات برگزاری رویداد سه روزه در برج میلاد
پرویزیان در تشریح جزئیات همایش پیشرو گفت: امسال نمایشگاه نظامهای پرداخت یک روز بیشتر از سالهای گذشته و در سه روز برگزار میشود:
- روز نخست (۲۹ آذر): افتتاحیه و ارائه مقالات و سخنرانیهای تخصصی.
- روز دوم (۳۰ آذر): تقدیر از پژوهشگران برتر شبکه بانکی و تجلیل از محققان.
- روز سوم (۱ دی): برگزاری جشنواره نوآوری؛ شامل معرفی و رونمایی از طرحها و نوآوریهای شبکه بانکی که در سال ۱۴۰۳ و اوایل ۱۴۰۴ اجرایی شدهاند.
دعوت از نخبگان و دانشآموزان
وی با یادآوری استقبال خوب سال گذشته، رسماً از دانشگاهیان، دانشجویان و حتی دانشآموزان دعوت کرد تا در این رویداد حضور یابند تا با جدیدترین تحولات صنعت بانکداری آشنا شوند.
پرویزیان در پایان ضمن قدردانی از هیئت اندیشهورز بانک مرکزی و پوشش رسانهای رویدادهای پولی و بانکی، ابراز امیدواری کرد که نشستهای تخصصی نظیر «بازآفرینی نظام بانکی»، بتواند راهکارهای عملیاتی و جدیدی را پیشروی شبکه بانکی کشور قرار دهد.
