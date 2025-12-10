به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش فاطمی اهدای ۱۵۰۰ دستگاه لوازم گرمایشی به خانواده‌های تحت حمایت بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها، بعد از ظهر چهارشنبه، با مشارکت خیرین و هدف تأمین بخشی از نیازهای گرمایشی اقشار کم‌برخوردار، در مسجد جامع امام صادق (ع) تهران برگزار شد.

محمدجواد فولادپور، مدیرعامل بنیاد خیریه بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها، در حاشیه این رزمایش، در جمع خبرنگاران، با تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) به تمامی مادران و زنان ایران اسلامی، از اجرای گسترده برنامه‌های حمایتی این بنیاد در سراسر کشور خبر داد.

فولادپور با بیان اینکه بنیاد آبشار عاطفه‌ها در آستانه این ایام مبارک، برنامه‌های متعددی را در حوزه ازدواج، معیشت و حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار اجرا کرده است، اظهار کرد: همزمان با این مناسبت، اعزام زوج‌های جوان به خانه بخت و توزیع وسایل گرمایشی در میان خانواده‌های محروم استان‌های کم‌برخوردار در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه نیکوکاری این بنیاد افزود: به لطف اعتمادسازی صورت گرفته در سطح جامعه، بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار خیر در پشتیبانی نقدی و غیرنقدی با این بنیاد مشارکت دارند و در حال حاضر حدود ۴۵۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات حمایتی بنیاد قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل بنیاد آبشار عاطفه‌ها ادامه داد: بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ خواهر داوطلب جهادی در قالب ۹۰۰ نمایندگی فعال در سراسر کشور، مأموریت محرومیت‌زدایی و فقرزدایی را با روحیه جهادی دنبال می‌کنند و امروز این بنیاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ساختارهای مردمی کشور شناخته می‌شود.

فولادپور با اشاره به همکاری این بنیاد با نهادهای حمایتی گفت: بنیاد آبشار عاطفه‌ها با کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، جمعیت هلال احمر، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها همکاری مستمر دارد و بخشی از نیازهای مردمی با اتکا به کمک‌های خیرین از این طریق برطرف می‌شود.

وی به اقدامات این بنیاد در حوزه اشتغال و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح‌های اشتغال خرد و خانگی، زمینه استقلال معیشتی بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش فراهم شده است. همچنین در حوزه فرزندآوری و جوانی جمعیت نیز با ستادهای مرتبط همکاری فعال داریم.

مدیرعامل بنیاد آبشار عاطفه‌ها با تأکید بر حمایت از نخبگان و فرزندان خانواده‌های کم‌برخوردار افزود: در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تحصیلی، نخبگان شناسایی و تحت حمایت قرار گرفته‌اند تا مسیر رشد و توانمندسازی برای آنان هموار شود.

فولادپور از ارسال ماهانه یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه بخاری به مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: این اقلام با کمک خیرین به‌ویژه نیکوکاران تهرانی تأمین و به استان‌های کم‌برخوردار ارسال می‌شود تا خانه‌های سرد محرومان به گرما تبدیل شود.

وی با قدردانی از همراهی مردم نیکوکار ایران اظهار کرد: ما بر دستان خیرین این سرزمین بوسه می‌زنیم و به این همراهی افتخار می‌کنیم. بنیاد آبشار عاطفه‌ها در طول ۲۵ سال فعالیت خود با اتکای به همین اعتماد مردمی توانسته خدمات گسترده‌ای را ارائه دهد.

مدیرعامل بنیاد آبشار عاطفه‌ها در پایان از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های حمایتی ویژه در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان خبر داد و گفت: توزیع بسته‌های معیشتی، حمایت از ازدواج جوانان، اجرای برنامه‌های نیمه شعبان در جمکران و تداوم رزمایش‌های گرمایشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است که با کمک مردم خیراندیش اجرا خواهد شد.

کمک ۶۰ میلیارد ریالی خیرین تهرانی به نیازمندان

‌فاطمه چوپانی مدیر قرارگاه محرومیت‌زدایی بنیاد بین‌المللی آبشارعاطفه‌ها هم در این رزمایش کفت: به حول و قوه الهی در آستانه میلاد پر سعادت حضرت زهرا (س) بنیاد آبشارعاطفه‌ها در استان تهران که عنوان قرارگاه محرومیت‌زدایی را در کشور دارد با کمک خیرین تهرانی تعداد ۱۵۰۰ دستگاه وسایل گرمایشی تهیه کرد تا به استان‌های کم برخوردار کشور مانند: ایلام، کرمانشاه، کردستان، چهار محال و بختیاری و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، زاهدان، و … ارسال کند ارزش ریالی این وسایل حدود ۶۰ میلیارد ریال است.

جا دارد در اینجا از خیرین تقدیر و تشکر کنیم که در این مسیر ما را یاری می‌کنند.