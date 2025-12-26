به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج، با حضور در دفتر مرکزی بنیاد آبشارعاطفه‌ها در مشهد و دیدار و گفتگو با محمد جواد فولاد پور مدیرعامل بنیاد آبشار عاطفه‌ها اظهار کرد: وظیفه خود می‌دانستیم از زحمات این بنیاد تشکر کنیم. در بنیاد بین المللی آبشار عاطفه‌ها کارهای ارزشمند و مساعدت‌های خوبی شکل می‌گیرد که در رفع نیازهای مستضعفان در استان کم برخوردار مؤثر است.

وی ادامه داد: گرفتن دست نیازمند یکی از بهترین کارها است که در هر جامعه اتفاق می‌افتد و سفارش‌های بسیاری از سوی ائمه معصومین در این باره شده است. بنیاد بین‌المللی آبشارعاطفه‌ها بادقت سعی می‌کند تا بدون کوچک‌ترین هدر رفت مالی، نیازهای افراد کم برخوردار را شناسایی و در تأمین آنها تلاش کند.

آیت الله حسینی، با اشاره به کمک‌های بنیاد بین‌المللی آبشارعاطفه‌ها به استان‌های کم برخوردار به خصوص استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: همواره شاهد کمک‌های آبشارعاطفه‌ها در زمینه‌های مختلف به این استان هستیم. این بنیاد علاوه بر توزیع بسته‌های حمایتی و معیشتی، در تأمین کمک هزینه درمان بیماران نیازمند، کمک هزینه تحصیل دانش‌آموزان بی بضاعت و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نقش مؤثری دارد. هر ساله تعداد بسیاری از زوج‌های نیازمند شهرهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد به همت این بنیاد به خانه بخت می‌روند و از ابتدای سال تا کنون بیش از یکصد سری جهیزیه توسط خیریه آبشارعاطفه‌ها بین نیازمندان این استان توزیع شده است.

وی در ادامه افزود: گرفتن دست نیازمندان توفیق الهی است که خدا شامل بندگان خود می‌کند، بسیاری از جاها ممکن است کمک‌ها جمع آوری شود ولی به دست نیازمند واقعی نرسد و خطا برود، اما بنیاد آبشار عاطفه‌ها همواره تلاش کرده تا کمک‌های خیرین را در مسیر نیازهای مستضعفان استفاده کند و این در محرومیت زدایی جامعه مؤثر است.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان سخنانش خطاب به خیرین توصیه کرد: از خیرین تقاضا داریم حمایت‌های خود از مؤسسه‌های مردم نهاد همچون آبشار عاطفه‌ها که عملکردی موفق و منظم در تمام عرصه‌ها داشته است در حمایت از نیازمندان بخصوص استان‌های کم برخوردار کوشا باشند چرا که اینگونه استان‌ها نیازمند یاری خیرین هستند.