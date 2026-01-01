جشن میلاد علوی با حضور ۱۵۰۰ نفر از ایتام تهرانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ولادت حضرت علی (ع)، جشن بزرگ علوی و آئین اکرام ایتام به همت قرارگاه محرومیت‌زدایی بنیاد بین‌المللی خیریه «آبشار عاطفه‌ها» با حضور بیش از ۱۵۰۰ کودک و نوجوان تحت پوشش این بنیاد همراه با خانواده‌هایشان از سراسر استان تهران، در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

مراسمی که علاوه بر برنامه‌های شاد و مفرح با پرداخت کمک‌های نقدی، برآورده‌سازی آرزوهای ایتام و برنامه‌های فرهنگی و معنوی همراه بود.

فاطمه چوپانی معاونت اجرایی و مدیر قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی خیریه آبشارعاطفه ها، در حاشیه این مراسم با تبریک میلاد مولود کعبه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) اظهار داشت: بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها با توجه به گستردگی فعالیت‌های خود در سراسر کشور، هر ساله میلاد حضرت علی (ع) را به عنوان «اکرام ایتام علوی» گرامی می‌دارد و در همین راستا، مراسم‌های متعددی برای خانواده‌های تحت حمایت، که بخش عمده آن‌ها خانواده‌های ایتام هستند، برگزار می‌کند.

وی افزود: پیش از آغاز ایام میلاد حضرت علی (ع)، برنامه اکرام ایتام را آغاز می‌کنیم؛ چه از طریق واریز وجوه نقدی و چه با برآورده‌سازی بخشی از آرزوهای کودکان یتیم، در حد توان و ظرفیت خیریه. امروز هم دفتر نمایندگی بنیاد آبشار عاطفه‌ها در استان تهران که بیش از ۱۲ سال است این مراسم را برگزار می‌کند، میزبان ۱۵۰۰ کودک و نوجوان به همراه خانواده‌هایشان از سراسر استان تهران است.

معاونت اجرایی و مدیر قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی خیریه آبشارعاطفه ها تصریح کرد: با کمک خیرین استان تهران، پیش از حضور این خانواده‌ها در مراسم، برای هر کودک یتیم هدیه‌ای نقدی به مبلغ دو میلیون تومان اهدا شد. جا دارد از همه خیرین آبشار عاطفه‌های استان تهران قدردانی کنیم که نه‌تنها حامی ایتام استان تهران هستند، بلکه از کودکان یتیم در استان‌های کم‌برخورداری همچون سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و دیگر مناطق کم برخوردار کشور نیز حمایت می‌کنند.

چوپانی ادامه داد: ما چندین هزار کودک یتیم در کشور داریم که خیرین استان تهران و دیگر استان‌ها به صورت ماهیانه و مستمر به عنوان حامی، کمک‌های نقدی خود را به آن‌ها واریز می‌کنند. به طور طبیعی، در ایام میلاد حضرت علی (ع) میزان این کمک‌ها افزایش می‌یابد و این حمایت‌ها تأثیر مستقیمی در شادی و تأمین نیازهای خانواده‌های ایتام دارد.

وی با اشاره به تلاش همکاران این بنیاد گفت: همکاران ما بیش از یک ماه برای برگزاری این مراسم برنامه‌ریزی کرده‌اند تا بتوانند جشنی شاد و آبرومند برای خانواده‌های ایتام برگزار کنند. همچنین در سطح استان تهران، مددکاران اجتماعی ما به‌صورت گروهی یا فردی به خانواده‌های ایتام، زنان سرپرست خانوار و بیماران صعب‌العلاج سرکشی می‌کنند و بر اساس اولویت‌بندی نیازها، خدمات حمایتی ارائه می‌دهند.

معاونت اجرایی و مدیر قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی خیریه آبشارعاطفه ها با تاکید بر آثار اجتماعی اینگونه برنامه‌ها اظهار داشت: برگزاری چنین مراسم‌هایی نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی، ترویج حس نوع‌دوستی و حتی پیشگیری از آسیب‌ها و فسادهای اجتماعی دارد. زنده نگه‌داشتن یاد امیرالمؤمنین (ع) و اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه در دل کودکان و نوجوانان، یکی از اهداف اصلی ما از برگزاری این برنامه‌هاست.

چوپانی در پایان درباره روند شناسایی خانواده‌های نیازمند گفت: در هر نقطه‌ای که نمایندگی بنیاد تأسیس می‌شود، از طریق ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد، معتمدین محله‌ها اعلام می‌کنیم تا افراد نیازمند شناسایی شوند. پس از ثبت‌نام متقاضیان، مددکاران اجتماعی ما با حضور میدانی و البته رعایت حفظ آبروی مددجو، وضعیت معیشتی و نیازمندی خانواده‌ها را بررسی کرده و پس از تشکیل پرونده، خدمات حمایتی متناسب با نیاز آن‌ها ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان تهران بیش از ۱۱ هزار خانواده تحت حمایت بنیاد آبشار عاطفه‌ها قرار دارند که از این تعداد، حدود ۳ هزار خانواده را خانواده‌های ایتام تشکیل می‌دهند.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم به قید قرعه به بیش از ۳۰ خانواده، سفر زیارتی مشهد مقدس و کربلای معلی اهدا شد.