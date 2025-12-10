حسینی: کاهش یا حذف بودجه نهادهای فرهنگی خطای راهبردی است

حجت الاسلام سید عمران حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب کاملاً دینی و فرهنگی است و فرهنگ بستر همه فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور به شمار میرود. حذف یا کمتوجهی به بودجه فرهنگی، غفلت از زیربنای اصلی جامعه است.
امام جمعه سلطانیه با اشاره به برخی اظهارات درباره تأثیر بودجههای فرهنگی بر کسری بودجه یا مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: باید از امضاءکنندگان درخواست حذف بودجه فرهنگی پرسید که این بودجهها چقدر بوده که چنین ادعایی مطرح میشود؟ واقعیت این است که بودجه فرهنگی آنقدر ناچیز است که نه حذف آن میتواند مشکل اقتصادی را حل کند و نه وجود آن مانعی برای تولید و اشتغال است.
حجتالاسلام حسینی با تأکید بر اینکه کار فرهنگی بدون بودجه ممکن نیست ادامه داد: برخی که در برابر آسیبهای فرهنگی و اجتماعی- از جمله موضوع حجاب بر لزوم جهاد تبیین تأکید میکنند باید توجه کنند که تبیین، فعالیت فرهنگی و پیشگیری فرهنگی، نیازمند بودجه و امکانات است.
وی با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی افزود: بخشی از جنگ دشمن، جنگ فرهنگی است. در برابر این حملات، باید مجهز بود، بودجه فرهنگی در واقع نوعی سرمایهگذاری و تجهیز کشور در برابر هجمههاست، نه هزینه زائد.
امام جمعه سلطانیه تاکید کرد: مشکل اقتصاد کشور، نهادهای فرهنگی و بودجه فرهنگی نیست. ریشه مشکلات اقتصادی در عوامل دیگری است که باید مورد توجه و برخورد قرار گیرد.
