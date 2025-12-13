حمیدرضا ترقی قائم مقام حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به نامه ۱۸۰ اصلاح طلب به رئیس جمهور راجع به حذف بودجه نهادهای فرهنگی اظهار کرد: نامه اقتصاددانها نشان داد که متأسفانه اطلاعات این افراد از بودجه کشور و منابع آن کاملاً غلط یا نادرست است؛ زیرا کل بودجه فرهنگی که در واقع صرف دستگاهها و نهادهای فرهنگی کشور میشود، بیش از سه درصد کل بودجه کشور نیست. حال این سوال مطرح میشود که چگونه این سه درصد میتواند در مسائل دیگر اقتصادی کشور تعیینکننده باشد یا مشکلات اقتصادی را حل کند؟ این موضوع نشان میدهد که متأسفانه این اقتصاددانها نه فهم فرهنگی دارند و حتی فهم دقیق بودجهای ندارند.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که اساساً انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بوده، نه یک انقلاب اقتصادی. اقتضای یک انقلاب فرهنگی این است که در مسیر جامعهپذیری سیاسی و دینی نسلهای بعد، سرمایهگذاری فرهنگی صورت بگیرد. به دلیل ضعفی که در بودجههای فرهنگی کشور وجود داشته و ناتوانی ما در انتقال کامل ارزشهای انقلاب به نسل جوان، در سالهای گذشته آسیبهایی را شاهد بودهایم که منجر به بروز فتنههای مختلف شده است. در نتیجه، بخشی از نسل جوان از آرمانهای انقلاب اسلامی فاصله گرفتهاند.
قائم مقام حزب موتلفه خاطرنشان کرد: اولاً این نامه نشان میدهد که این اقدام دقیقاً در راستای همان توطئهای است که دشمنان انقلاب اسلامی دنبال میکنند. بنا به تعبیر اخیر مقام معظم رهبری در جمع مداحان، آرایش تبلیغاتی ما باید متناسب با هدفگذاری دشمن باشد. دشمن مهمترین هدفگذاری فرهنگی خود را بر ضربه زدن به مبانی اعتقادی، فکری و معارف دینی جامعه ما متمرکز کرده است. همزمان با این هدفگذاری دشمن علیه مبانی فرهنگی و انقلابی که تاکنون انقلاب را حفظ کرده و اجازه نداده توطئههای استکبار جهانی و حتی متحجران حکومتهای پیشین، هویت دینی و ملی ایران را از بین ببرند، این جریان به دنبال آن است که با بستن اعتبارات فرهنگی، این مسیر را تضعیف کند.
ترقی تصریح کرد: در واقع، هدف آنها این است که همزمان با تلاش و طراحی دشمن در جنگ شناختی، بازوی اعتبارات فرهنگی نیز تضعیف شود تا این دو بازو بهصورت گازانبری، مزیت و قدرت اعتقادی و فرهنگی انقلاب اسلامی را از بین ببرند و پس از آن، زمینه تسلط دوباره استکبار بر کشور را فراهم کنند. لذا به نظر میرسد این نامه کاملاً در راستای هدفگذاری دشمن علیه فرهنگ و اعتقادات ملت ایران تنظیم شده و این هماهنگی با دشمن از سوی این اقتصاددانها بهصورت عامدانه در حال انجام است تا به ریشههای محافظت از هویت دینی و اسلامی فرهنگ کشور آسیب وارد شود.
