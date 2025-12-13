اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۶۹ میلی‌متر بارندگی در شب گذشته خبر داد و اظهار کرد: بارش‌های شب گذشته موجب بروز آبگرفتگی‌های جزئی در برخی منازل مسکونی و معابر شهری این شهرستان شد.

فرماندار عسلویه با بیان اینکه این آبگرفتگی‌ها خسارات محدودی به همراه داشت، افزود: با ورود به موقع ستاد مدیریت بحران شهرستان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی، عملیات تخلیه آب و رفع مشکلات ایجادشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

وی با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: نیروهای شهرداری، آتش‌نشانی و سایر عوامل اجرایی از ساعات اولیه بارندگی در نقاط مستعد آب‌گرفتگی مستقر شدند و خوشبختانه خسارت جدی گزارش نشده است.

فرماندار عسلویه ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و همراهی شهروندان، تأکید کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان به‌صورت مستمر وضعیت جوی را پایش می‌کند و در صورت تداوم بارش‌ها، اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در دستور کار قرار دارد.

وی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه حادثه یا مشکل احتمالی را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.