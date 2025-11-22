به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده با اشاره به برگزاری جشنواره گردشگری خوراک در همدان اظهار کرد: جشنواره گردشگری خوراک ایران از پنجم تا هفتم آذرماه در همدان برگزار میشود و مجموعهای از رویدادهای ملی و استانی مرتبط با گردشگری خوراک را در بر میگیرد.
وی افزود: در این جشنواره، برنامههایی همچون دومین مسابقات ملی آشپزی کودک و خانواده، دومین مسابقات ملی عطر و طعم در گذر فرهنگ، اولین جشنواره موسیقی خوراک، نمایشگاه جانبی صنایع خوراکی و حضور سیاهچادرهای اقوام عشایری برگزار خواهد شد.
به گفته مدیرکل میراثفرهنگی همدان، رستوران شیشهای مجموعه عباسآباد محل اصلی برگزاری جشنواره است و نشستهای علمی–تخصصی آن در هتل باباطاهر با حضور اساتید و فعالان ملی حوزه گردشگری برگزار میشود.
معصومعلیزاده ادامه داد: روز ۵ آذر جشنواره با اجرای گروههای موسیقی محلی و برپایی سیاهچادرهای اقوام آغاز میشود؛ در روز ۶ آذر مسابقات ملی آشپزی کودک و خانواده و نشست تخصصی «نقش گردشگری خوراک در توسعه و برندسازی استان» برگزار خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان عنوان کرد: همچنین روز ۷ آذر مسابقات «عطر و طعم در گذر فرهنگ» و مراسم اختتامیه با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار میشود.
وی با تأکید بر اهمیت بخش علمی جشنواره گفت: محورهای نشست شامل نقش خوراک در توسعه گردشگری و اقتصاد مناطق، تاریخچه خوراک همدان در گذر فرهنگ و برندسازی غذاهای سنتی همدانی برای افزایش ماندگاری گردشگران است.
مدیرکل میراثفرهنگی همدان یادآور شد: برگزاری این رویداد با مشارکت کنسرسیوم گردشگری خوراک ایران، کنسرسیوم گردشگری کودک ایران، رستوران شیشهای ژال، شهرداری همدان، شرکت سیاحتی علیصدر، هتل باباطاهر و شرکت آوای موفق پارسه انجام میشود.
