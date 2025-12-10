پیروزی سپاهان و فولاد سیرجان/طلسم سایپا شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال با برگزاری هفت دیدار پیگیری شد.



چادرملو نخستین فاتح هفته پنجم

تیم‌های چادرملو ارکان و پاس گرگان نیز این هفته در سالن شهید سلیمانی اردکان به مصاف یکدیگر رفتند.



شاگردان علیرضا طلوع کیان در ست‌های اول تا سوم این بازی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا سومین برد این فصل خود را به دست آورند.



طبیعت مغلوب سپاهان شد



دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و طبیعت اسلامشهر از ساعت ۱۶ به مصاف یکدیگر رفتند. فولادی‌ها در ست نخست ۲۵ بر ۱۹ طبیعت را از پیش رو برداشتند تا تنها دو گام تا کسب چهارمین برد فاصله داشته باشند. نماینده اصفهان در ست دوم هم ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید.



طبیعت در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کرد تا فولاد مبارکه سپاهان چهارمین برد خود جشن بگیرد.



عطایی مچ شهرداری ارومیه را خواباند

تیم فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی این هفته میزبان شهرداری ارومیه است که این دیدار در سالن گهرروش از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود.

مدافع عنوان قهرمانی در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید و نتیجه دومین ست را هم ۲۵ بر ۱۶ از آن خود کرد.

شاگردان بهروز عطایی در سومین ست هم ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا با شکست شهرداری ارومیه به پنجمین برد متوالی خود دست یابند.



صعود چند پله‌ای رازین پلیمر با شکست مهرگان



در نخستین دیدار تیم‌های رازین پلیمر و مهرگان نور از ساعت ۱۵ به میدان رفتند. تیم رازین در ست نخست این دیدار که بسیار پایاپا پیش رفت، ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۷ نتیجه را واگذار کرد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

در ست سوم تیم رازین پلیمر ۲۵ بر ۲۰ میهمان خود را شکست داد تا در ست شماری دو بر یک پیش بیافتد اما در ست چهارم مهرگان مجدداً ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا جدال دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود. تیم رازین پلیمر در پنجم ۱۵ بر ۱۲ فاتح میدان شد تا به دومین برد خود رسید.



سایپا با نخستین برد جایگزین مس در جدول شد



تیم مس رفسنجان در دیدار خانگی میزبان سایپا تهران بود. تیم مس در ست نخست این بازی به رغم میزبانی، ۲۸ بر ۲۶ نتیجه را واگذار کرد اما در ست دوم ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

شاگردان رضا صفایی در ست سوم ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شدند تا در آستانه شکست مس قرار گیرند. سایپایی‌ها در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا به نخستین برد خود دست یابند و در جایگاه دوازدهم جدول جایگزین مس شوند.



سومین برد پیکان با شکست نماینده گنبد رقم خورد



در دیگر دیدار این هفته دو تیم پیکان و استقلال گنبد به مصاف هم رفتند. در ست نخست دو تیم رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر داشتند به گونه‌ای که پیکانی‌ها ۳۲ بر ۳۰ موفق به شکست حریف شدند.

پیکانی‌ها در ست دوم هم ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا در ست شماری دو بر صفر پیش بیافتند اما در ست سوم ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کردند.

شاگردان محمدرضا تندروان در ست چهارم ۲۵ بر ۲۳ میهمان خود را شکست دادند تا به سومین برد خود دست یابند و ۹ امتیازی شوند.