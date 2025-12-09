جدال مدعیان برای صدرنشینی؛سایپا به دنبال اولین پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) ۱۹ آذرماه با هفت دیدار در شهرهای سیرجان، تهران (سه بازی)، رفسنجان، اصفهان و اردکان پیگیری خواهد شد.

در اولین دیدار این هفته تیم رازین پلیمر به مصاف مهرگان نور می‌رود. تیم رازین پلیمر با هدایت هداوندی به تازگی در جمع تیم‌های لیگ برتری اضافه شده و اگرچه تاکنون یک پیروزی داشته است اما نشان داده تیم دست و پا بسته‌ای نیست و همیشه حرف برای گفتن دارد. در حال حاضر رازین پلیمر در جایگاه دهم قرار داد. تیم مهرگان نور هم که دو ساله است در لیگ برتر حضور دارد با نقی زکایی به دنبال سومین پیروزی خود است تا جایگاه هفتمی خود را در جدول ارتقا دهد.

دومین بازی این هفته جدال تیم فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی برابر شهرداری ارومیه است. شاگردان عطایی با کسب چهار پیروزی و کسب ۱۱ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد و شهرداری ارومیه هم با کسب سه پیروزی و ۹ امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد. قطعاً این دیدار حساسیت خاص خودش را دارد و هر دو تیم به دنبال کسب پیروزی و رسیدن به جایگاه بهتر در جمع مدعیان هستند.

دیدار بعدی این هفته جدال صنعتگران امید و شهداب یزد در خانه والیبال ایران است. تیم صنعتگران امید با هدایت غلامرضا مؤمنی مقدم در خانه تهران میزبان شهداب یزد است. شاگردان مؤمنی مقدم هفته گذشته در دیدار با چادرملو اردکان دچار حاشیه شدند و در حال حاضر با کسب ۲ پیروزی و ۷ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارند. تیم شهداب یزد که تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته است، با هدایت مهدوی و با کسب ۴ پیروزی و ۱۲ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. قطعاً این دیدار حساسیت و جذابیت بالایی دارد. تیم شهداب یزد به دنبال حفظ صدرنشینی خود است و صنعتگران امید هم کار سختی مقابل این تیم پرمهره خواهد داشت.

در دیگر دیدار این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان که در حال حاضر با سه پیروزی و کسب ۱۰ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد میزبان طبیعت اسلامشهر خواهد بود. شاگردان وادی در تیم طبیعت دو پیروزی و ۴ امتیاز کسب کردند و در جایگاه نهم قرار دارند. تیم سپاهان با ستاره خود امیر غفور به میدان خواهد رفت و به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه دو تیم در جدول رده‌بندی کار شاگردان محمدکاظم راحت خواهد بود. البته طبیعت جزو تیم‌های باسابقه لیگ برتر والیبال است و پیش‌بینی این دیدار چندان راحت نخواهد بود.

تیم پیکان در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف استقلال گنبد می‌رود، پیکانی‌ها امسال با حضور رضا تندروان در لیگ شرکت می‌کنند اما در دو هفته اخیر انتظارات را برآورده نکردند و در حال حاضر دو پیروزی و ۶ امتیاز کسب کردند و در جایگاه ششم قرار دارند. تیم استقلال گنبد هم هفته گذشته اولین پیروزی خود را در گنبد به دست آورد. شاگردان یعقوبی در تیم استقلال با کسب یک پیروزی و دو امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارند. بدون شک شاگردان تندروان برای خروج از بحران تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا برنده این میدان شوند.

در ادامه مسابقات تیم‌های پایین جدولی به مصاف حریفان خود می‌روند، تیم مس رفسنجان که در هفته نخست با شکست پاس گرگان تنها یک برد و دو امتیاز به دست آورد در این هفته میزبان تیم بدون امتیاز و قعرنشین سایپا می‌رود. شاگردان صفایی در تیم سایپا به دنبال اولین پیروزی خود هستند و قطعاً در این دیدار محکوم به پیروزی هستند.

تیم‌های چادرملو ارکان (دو برد، پنج امتیاز و رتبه هشتم) و پاس گرگان (یک برد، پنج امتیاز و رتبه یازدهم) نیز این هفته در اردکان به مصاف هم خواهند رفت. شاگردان علیرضا طلوع کیان هفته گذشته مقابل صنعتگران پیروز شد، در این هفته پنجم میزبان شاگردان عیسی سنگدوینی خواهند بود و تقابل این دو تیم جذابیت خاص خودش را دارد.

برنامه هفته پنجم رقابت‌ها که به صورت همزمان از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

رازین پلیمر – مهرگان نور، ساعت ۱۵

فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری ارومیه

مس رفسنجان – سایپا تهران

پیکان تهران – استقلال گنبد

فولاد مبارکه سپاهان – طبیعت اسلامشهر

چادرملو اردکان – پاس گرگان

صنعتگران امید – شهداب یزد ساعت ۱۸:۳۰