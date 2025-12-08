صدرنشینی دختران دانش آموز ایران در والیبال قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از رقابت‌های والیبال قهرمانی دانش‌آموزان زیر ۱۵ سال جهان در شانگلو چین، تیم‌ملی والیبال دانش‌آموزی دختران ایران امروز دوشنبه ۱۷ آذر در چهارمین و آخرین بازی دور گروهی خود مقابل شیلی به میدان رفت و توانست در دو ست پیاپی این تیم را شکست دهد.



دختران والیبالیست ایران در این بازی در دست اول ابتدا ۲۵ بر ۱۲ پیروز شدند و در ادامه در دست دوم نیز موفق شدند با امتیاز ۲۵ بر ۱۸ و با نتیجه دو بر صفر به برتری برسند. تیم‌ملی والیبال دختران دانش‌آموز ایران که پیش از این موفق به شکست تیم‌های هند، اوگاندا و بلغارستان شده بود با این پیروزی و با کسب ۱۲ امتیاز صدرنشین گروه خود شد. دختران والیبالیست ایران در دور حذفی به مصاف تیم برزیل می‌رود.



پسران دانش‌آموز ایران نیز ظهر امروز در سومین بازی گروهی خود مقابل عربستان به میدان خواهد رفت.