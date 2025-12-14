چهارمین پیروزی شهرداری ارومیه و چادرملو اردکان

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال، تیمهای سایپا تهران و شهرداری ارومیه به مصاف یکدیگر رفتند.
رقابت دو تیم در ست اول بسیار نزدیک و پایاپای بود به گونهای که سایپا ۳۴ بر ۳۲ حریف خود را شکست داد تا فاتح نخستین ست شود اما نماینده ارومیه در ست دوم ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا مسابقه در ست شماری یک بر یک شود.
در ستهای سوم و چهارم این مسابقه نیز شاگردان عبدالرضا علیزاده در تیم شهرداری ارومیه ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر یک فاتح این میدان شوند و به چهارمین برد خود دست یابند و ۱۲ امتیازی شوند.
در دیگر دیدار این هفته تیمهای چادر ملو اردکان و فولاد مبارکه سپاهان در سالن شهید سلیمانی اردکان به مصاف یکدیگر رفتند.
چادر ملو اردکان در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا چهارمین برد خود را به دست آورد.
در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال تیمهای شهرداری ارومیه و چادرملو اردکان به چهارمین برد خود رسیدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال، تیمهای سایپا تهران و شهرداری ارومیه به مصاف یکدیگر رفتند.
نظر شما