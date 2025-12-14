  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

لیگ برتر والیبال؛

چهارمین پیروزی شهرداری ارومیه و چادرملو اردکان

چهارمین پیروزی شهرداری ارومیه و چادرملو اردکان

در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم‌های شهرداری ارومیه و چادرملو اردکان به چهارمین برد خود رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، تیم‌های سایپا تهران و شهرداری ارومیه به مصاف یکدیگر رفتند.

رقابت دو تیم در ست اول بسیار نزدیک و پایاپای بود به گونه‌ای که سایپا ۳۴ بر ۳۲ حریف خود را شکست داد تا فاتح نخستین ست شود اما نماینده ارومیه در ست دوم ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا مسابقه در ست شماری یک بر یک شود.

در ست‌های سوم و چهارم این مسابقه نیز شاگردان عبدالرضا علیزاده در تیم شهرداری ارومیه ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا در نهایت سه بر یک فاتح این میدان شوند و به چهارمین برد خود دست یابند و ۱۲ امتیازی شوند.


در دیگر دیدار این هفته تیم‌های چادر ملو اردکان و فولاد مبارکه سپاهان در سالن شهید سلیمانی اردکان به مصاف یکدیگر رفتند.

چادر ملو اردکان در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا چهارمین برد خود را به دست آورد.

کد خبر 6689269
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • غزل IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      تبریک به شهرداری ارومیه و چادرملو اردکان بابت چهارمین پیروزی در لیگ برتر.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها