در نیم فصل دوم شرایط بهتری داریم/ از تیم ملی والیبال خبری نیست

عبدالرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط شهرداری ارومیه و پیروزی برابر سایپا گفت: مقابل سایپا بهترین عملکرد را داشتیم و خدا را شکر موفق به پیروزی شدیم. البته هنوز به آن هدفگذاری که براساس تمرینات مدنظر داریم نرسیدهایم. کیفیتی که مقابل تیم سایپا ارائه دادیم، حدود ۴۰ درصد توان واقعی تیم بود. ما در تمرینات خیلی خوب کار میکنیم و اگر بتوانیم همان تمرینات را به زمین مسابقه منتقل کنیم، خیلی عملکرد بهتری خواهیم داشت. در کل بازیکنان نمره قبولی گرفتند، اما هنوز جای پیشرفت داریم.
سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه عنوان کرد: از شش مسابقهای که انجام دادیم، چهار بازی خارج از ارومیه بوده و دو بازی را هم مقابل تیمهای مدعی انجام دادیم که در آنها شکست خوردیم. چهارمین بازی بیرون از خانه ما مقابل سایپا بود. مقابل سپاهان بیرون از خانه بازی کردیم، مقابل صنعتگران، سیرجان و سایپا هم بازیهای سنگینی داشتیم. دو دیدار سخت دیگر هم مقابل شهداب و چادرملو در پیش داریم که هر دو خارج از خانه هستند. به همین دلیل فکر میکنم دور رفت برای ما بسیار سنگینتر از دور برگشت خواهد بود.
وی گفت: اگر بتوانیم در پایان دور رفت جایگاه خودمان را حوالی رتبههای چهارم یا پنجم جدول حفظ کنیم، در دور برگشت قطعاً نتایج بهتری خواهیم گرفت. هدف اول ما صعود به پلیآف است و بعد از آن برای مراحل بعدی برنامهریزی میکنیم. فعلاً تمام تمرکز ما روی بازی این هفته مقابل طبیعت اسلامشهر در ارومیه است و بعد از آن به بازیهای بعدی فکر میکنیم.
علیزاده در مورد کیفیت لیگ برتر والیبال خاطرنشان کرد: به نظر من کیفیت لیگ بد نیست. البته در شش هفته نمیتوان قضاوت قطعی کرد، اما در مجموع شش یا هفت تیم بسیار خوب داریم. برخی تیمها از نظر مالی قدرتمندند و تیمهایی هم هستند که والیبال باکیفیتی ارائه میدهند. امسال تیم رازین پلیمر به نظر من سورپرایز لیگ بوده است. سایپا با وجود اینکه چند شکست داشته، اما والیبال باکیفیتی بازی میکند. طبیعت هم از بازیکنان جوانش استفاده میکند. به طور کلی امسال بازیکنان خوب در تیمها پخش شدهاند و سطح کیفی لیگ بالاست. به نظرم امسال شش تا هفت تیم مدعی در لیگ داریم.
سرمربی تیم شهرداری ارومیه در پاسخ به این سوال که آیا برای نیم فصل بازیکن جدید یا میثم صالحی به تیم شهرداری اضافه میشود یا خیر گفت: در حال حاضر نه. میثم صالحی فعلاً با ما تمرین میکند. بارها گفتهام شهرداری تیم شهر خودش است و هدف ما این است که او را احیا کنیم و دوباره به شرایط خوب والیبال برگردد. خودش هم تلاش زیادی میکند و وضعیتش هفته به هفته بهتر میشود. ما اجازه میدهیم با تیم تمرین کند تا از فضای والیبال دور نباشد.
وی ادامه داد: اما تا این لحظه هیچ تصمیمی برای جذب بازیکن نگرفتهام. نیمفصل اول را کامل بررسی میکنم. فعلاً در هیچ پستی ضعف نداریم. در حال حاضر تنها دو بازی مقابل تیمهای مدعی و خارج از خانه باختیم. نیمفصل اول برای ما خیلی سخت است و نیمفصل دوم قطعاً شرایط راحتتر خواهد شد. بنابراین اگر قرار باشد بازیکنی جذب کنیم، احتمالاً برای پلیآف و در سطح بسیار بالا خواهد بود. فعلاً تصمیمی برای جذب بازیکن ندارم.
علیزاده در مورد وضعیت تیم ملی و جلسه با پیاتزا گفت: فعلاً هیچ جلسهای برگزار نشده و صحبتی در این خصوص نشده است. با پیاتزا در ارتباط هستیم و راهنمایی میکنند، اما موضوع خاصی مطرح نشده است. در هر شرایطی چه زمانی که بازیکن بودیم و چه حالا که مربی هستیم، سرباز تیم ملی هستیم. هر وقت بگویند بیایید و کمک کنیم، حتماً در خدمت خواهیم بود و اگر هم نباشد، آرزوی موفقیت برای تیم ملی داریم.
