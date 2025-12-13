تیم والیبال دانش آموزی ایران قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی دانش آموزان زیر ۱۵ سال جهان که از روز شنبه ۱۵ آذر در چین آغاز شده بود، روز جمعه ۲۱ آذر با قهرمانی شاگردان آرش صادقیانی به پایان رسید. تیم ملی والیبال دانش آموزی پسر ایران در فینال این رقابتها به مصاف چین تایپه رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد تا برای دومین دوره متوالی قهرمان این رقابتها شود.
تیمهای چین تایپه، هند و برزیل نیز در رتبههای دوم تا چهارم مسابقات قرار گرفتند.
آیدین پوزش، فرهام باقری، شهداد علیزاده، رادان صالحی، مبین علیزاده، امیررضا فرامرزی،، پارسا مقصودی، آژوان نمازی، یزدان عبدی، آرش اشرفی، مازیار فلاح، یاسین اسدی زاده، آکام ابراهیم نژاد و سینا حضرتی بازیکنان تیم ملی والیبال دانش آموزی زیر ۱۵ سال ایران در این مسابقات بودند.
تیم ملی والیبال دانش آموزی دختر ایران نیز با هدایت اکرم قهرمانی در آخرین مسابقه خود به مصاف چین رفت و با پذیرش شکست برابر این تیم در رتبه ششم این مسابقات قرار گرفت.
در گروه دختران تیمهای چین، چین تایپه، تایلند و برزیل مقامهای اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.
عسل ولی پور، پارامیس مالکی، ستایش نصر اصفهانی، پانیز طاوسی، دیانا افزونی، آیسا مقدم راد، فاطمه همایون، زهرا جعفری، آیناز بنی بوکری، هستی سوکتی، رؤیا سادات زندی نژاد، کیانا رضایی، تبسم خوشگوا و نادیا مختومی بازیکنان تیم ملی دانش آموزی دختر کشورمان در این رقابتها بودند.
