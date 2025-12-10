https://mehrnews.com/x39QfR ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱ کد خبر 6684964 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱ بارش برف در روستای دهنو شهرستان خمین خمین- در این ویدئو بارش برف در روستای دهنو شهرستان خمین را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد خبر 6684964 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در روستای چهارحد شهرستان ساوه بارش برف در روستاهای شهرستان خمین برف بهار در روستای زالیان بارش برف در مناطق مختلف استان مرکزی در دومین روز از سال ۱۴۰۴ مه گرفتگی شدید در محورهای مواصلاتی سفیدپوش شهرستان خمین امدادرسانی به خودروی سواری گیرکرده در جاده برفی توسط آتشنشانی نراق بارش برف در روستاهای توابع خمین برچسبها بارش برف خمین فصل پاییز
نظر شما