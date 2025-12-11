  1. استانها
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۳:۱۹

مه گرفتگی شدید در محورهای مواصلاتی سفیدپوش شهرستان خمین

خمین- در این ویدئو مه‌گرفتگی شدید در محورهای مواصلاتی سفیدپوش شهرستان خمین را ملاحظه می کنید.

