۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

بارش برف در روستاهای شهرستان خمین

خمین- در این فیلم، بارش برف در روستاهای شهرستان خمین را ملاحظه می‌کنید.

