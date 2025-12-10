  1. استانها
کشف یک میلیون و ۴۵ هزار نخ سیگار قاچاق در خرم‌آباد

خرم‌آباد- مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از کشف یک میلیون و ۴۵ هزار نخ سیگار قاچاق در استان و تشکیل پرونده تخلفاتی در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق یک میلیون و ۴۵ هزار نخ سیگار و سه هزار و ۵۶۰ عدد تنباکو به ارزش ۴۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه همچنین برای خودروی حامل کالای قاچاق یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت ۵۱ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال جریمه محکوم کرد.

شاهی، افزود: شعبه متخلف ردیف دوم را به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال برابر ارزش کالا محکوم و در مجموع متخلفان این پرونده به پرداخت ۱۰۱ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

