به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جلسه کارگروه شورای آرد و نان شهرستان جوانرود عصر چهارشنبه به ریاست هوشیار عبداللهزاده، فرماندار این شهرستان برگزار شد. در این جلسه، کیفیت نان و اهمیت نظارت مستمر بر تولید و عرضه نان مورد تأکید قرار گرفت.
فرماندار جوانرود با اشاره به ارزش تغذیهای نانهای سبوسدار و کامل گفت: ویتامینها، مواد معدنی و فیبر در نانهای سبوسدار بیشتر است و آموزش و فرهنگسازی در خصوص استفاده از این نوع نانها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین درباره درخواستهای جدید برای راهاندازی نانوایی آزاد پز اظهار کرد: تأیید چنین نانواییهایی مشروط به پراکندگی مناسب، مالکیت محل، رعایت آیتمهای مصوب کارگروه و داشتن شرایط فنی لازم است.
عبداللهزاده به اهمیت فعالیت نانواییها در روزهای تعطیل و افزایش جمعیت مسافر پذیر اشاره کرد و افزود: برنامهریزی برای تأمین نان کافی، آرد شناور، سوخت و جلوگیری از قاچاق آرد در این ایام ضروری است تا نان با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
در ادامه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گزارشی از بازرسیهای انجامشده ارائه داد و گفت: طی ۸ ماه گذشته ۱۸۰ مورد بازرسی انجام شده و ۱۶ نانوایی متخلف به دلیل کمفروشی، گرانفروشی، عدم رعایت ساعت کاری، مسائل بهداشتی و کارت نامتعارف به تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
