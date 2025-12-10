نظرسنجی بانک مرکزی کلید خورد؛ عملکرد شبکه بانکی زیر تیغ مشتریان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی همزمان با برگزاری «نخستین رویداد تنظیمگری و نظارت؛ همایش صیانت از مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چالشها و راهکارها» در تاریخ ۲۲ دی ماه سال جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظرسنجی صیانت از مشتریان بانکی را از تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز کرد. این فرآیند تا ۱۵ دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
بر اساس اطلاعرسانی بانک مرکزی، این نظرسنجی با هدف دریافت ارزیابی مشتریان از جنبههایی همچون رفتار و تعامل کارکنان، سرعت و کیفیت خدمات، شفافیت اطلاعات بانکی، سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی و نحوه رسیدگی به شکایات طراحی شده است و نتایج آن، یکی از مبانی اصلی انتخاب بانکها و مؤسسات اعتباری برتر از منظر صیانت از مشتریان خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ تنظیمگری و نظارت کارآمد در شبکه بانکی، از ارکان بنیادین ثبات مالی و تقویت اعتماد عمومی محسوب میشود. در دورهای که نقش بانکها در تأمین مالی، گردش سالم نقدینگی، کمک به رونق تولید و توسعه خدمات دیجیتال و استفاده از فناوریهای نوین روز به روز درحال گسترش است، بهرهگیری از بازخوردهای واقعی مشتریان بهعنوان یکی از منابع معتبر ارزیابی عملکرد، اهمیت ویژهای مییابد. در این چارچوب، صیانت از حقوق مشتریان و سنجش میزان رضایتمندی آنان یکی از شاخصهای کلیدی برای بهبود کیفیت خدمات و ارتقای پاسخگویی بانکها به شمار میرود.
افزایش دامنه خدمات بانکی، تنوع نیازهای مشتریان و توسعه بانکداری دیجیتال، بانک مرکزی را بر آن داشته تا چارچوبهای جدیدی برای سنجش کیفیت خدمات و میزان مشتریمداری بانکها تدوین کند. این نظرسنجی نخستین اقدام یکپارچه در سطح ملی محسوب میشود که امکان مشارکت مستقیم آحاد مردم در فرایند ارزیابی عملکرد شبکه بانکی کشور را فراهم میآورد.
گفتنی است؛ این نظرسنجی بدون دریافت اطلاعات هویتی انجام میشود و پاسخها صرفاً به صورت تجمیعی و آماری مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. یافتههای این طرح در سیاستگذاریهای مرتبط با بهبود کیفیت خدمات، ارتقای مشتریمداری و تقویت سازوکارهای صیانت از مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مشارکت عموم مردم در این نظرسنجی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات بانکی و انتخاب بانکهای برتر کشور دارد. از این رو، از تمام مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور دعوت میشود با مشارکت فعال در این نظرسنجی، در انتخاب بانکهای برتر کشور نقشی مؤثر ایفا کنند تا شاهد بهبود کیفیت ارائه خدمات و ارتقای پاسخگویی شبکه بانکی باشیم.
هموطنان گرامی میتوانند از طریق لینک رسمی زیر در نظرسنجی شرکت نمایند.
نظرسنجی از مشتریان شبکه بانکی در خصوص شاخصهای صیانت از مشتریان
