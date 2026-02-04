به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد میرسلیم رئیس ستاد نماز جمعه شهرستان نظرآباد با صدور پیامی، ضمن قدردانی از خدمات ارزنده حجتالاسلاموالمسلمین محمدی، از پایان دوره امامت جمعه ایشان در این شهرستان خبر داد.
در بخشی از پیام رئیس ستاد نماز جمعه شهرستان نظرآباد آمده است: با تبریک ولادت باسعادت امام عصر (عج) و با احترام و تقدیر فراوان از زحمات بیشائبه و خدمات ارزشمند حجتالاسلاموالمسلمین محمدی، امامجمعه فداکار و خدوم شهرستان نظرآباد، به اطلاع مردم شریف و ولایتمدار این خطه میرسانم که به دلیل انتصاب ایشان به مسئولیتی جدید در سطح استان، شاهد خداحافظی این عالم گرانقدر از دیار عاشقان اهلبیت (ع) خواهیم بود.
میرسلیم در ادامه این پیام، با اشاره به دوره ۳۰ ماهه امامت جمعه حجتالاسلاموالمسلمین محمدی در نظرآباد، اظهار کرد: دوران خدمت ایشان یادآور تلاشهای مستمر در راستای تعمیق باورهای دینی، تقویت وحدت میان اقشار مختلف مردم و خدمترسانی صادقانه به جامعه بود و منش اخلاقی، سخنرانیهای اثرگذار و حضور مستمر ایشان در میان مردم، همواره مورد تحسین و استقبال عموم قرار داشت.
وی در پایان با تأکید بر رویکرد انقلابی و ولایی این روحانی افزود: بیشک خداحافظی ایشان برای مردم و مسئولان شهرستان سنگین است، اما با قرار دادن مصلحت نظام و انقلاب در اولویت، امیدواریم در مسئولیت جدید نیز شاهد توفیقات و درخشش هرچه بیشتر این عالم عامل باشیم.
گفتنی است آیین خداحافظی حجتالاسلاموالمسلمین محمدی با مردم شریف شهرستان نظرآباد، جمعه هفته جاری (۱۷ دیماه) در نماز جمعه این شهر برگزار خواهد شد.
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