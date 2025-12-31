مصدوم شدن ۴ نفر در پی انفجار گاز در یک منزل مسکونی در باغ معروف تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادینیا، عصر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران گفت: این حادثه صبح امروز سوم دیماه ۱۴۰۴ رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز اورژانس دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
به گفته سخنگوی اورژانس استان، در این انفجار چهار نفر شامل سه خانم ۱۲، ۱۷ و ۵۵ ساله و یک آقای ۴۸ ساله دچار مصدومیت شدند که خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشت.
شادینیا افزود: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان سینا منتقل شدند.
