مصدوم شدن ۴ نفر در پی انفجار گاز در یک منزل مسکونی در باغ معروف تبریز

تبریز- سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی از وقوع یک مورد انفجار گاز در منزل مسکونی در منطقه باغ معروف تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا، عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: این حادثه صبح امروز سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز اورژانس دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

به گفته سخنگوی اورژانس استان، در این انفجار چهار نفر شامل سه خانم ۱۲، ۱۷ و ۵۵ ساله و یک آقای ۴۸ ساله دچار مصدومیت شدند که خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشت.

شادی‌نیا افزود: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان سینا منتقل شدند.

