سردار اسحاقی: نزدیک به ۲ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی چند محموله مواد مخدر شدند و در چهار عملیات منسجم یک تن و ۷۰۵ کیلوگرم ماده مخدر شیشه و ۶۳۲ کیلو گرم تریاک را کشف و تعداد ۶ نفر از سوداگران مرگ را دستگیر نمودند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در این سلسله عملیات ۱ قبضه اسلحه جنگی به همراه ۲ تیغه خشاب و ۴۱ فشنگ جنگی کشف و یک باند قاچاق مواد مخدر نیز منهدم شد.

وین در پایان با اشاره به اینکه متهمین دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند؛ خاطر نشان کرد:

مأموران انتظامی همواره با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه خواهند کرد و پلیس اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد.