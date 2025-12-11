آغاز سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کابینه چهاردهم صبح پنجشنبه در دومین روز سفر خود به استان سمنان وارد شهرستان دامغان شد.

مقامات محلی و استانی طی مراسمی رسمی از میدری استقبال کردند. میدری قرار است در دامغان توقفی یکی دو ساعته داشته باشد و بعد به شهرستان شاهرود سفر کند.

بازدید از شرکت تعاونی سیم و کابل دامغان و بررسی طرح توسعه این تعاونی تنها برنامه سفر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در شهرستان دامغان است. هنوز مشخص نیست که آیا میدری در این سفر یکی دو ساعته، جلسه‌ای هم با مقامات شهرستان دامغان خواهد داشت یا خیر؟

اعلام برنامه‌ای که از سوی روابط عمومی تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان منتشر شده طول سفر وزیر به دامغان را یک ساعت اعلام کرده است.

قرار است تا ساعاتی دیگر میدری وارد شاهرود شود او در این شهرستان برنامه‌های متنوعی از جمله افتتاح مسکن کارگری خواهد داشت.