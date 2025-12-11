به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کشورمان صبح پنجشنبه در بدو ورود به شهرستان دامغان مورد استقبال مقامات استانی و شهرستانی قرار گرفت.

وی بلافاصله بعد از این مراسم از شرکت تعاونی سیم و کابل دامغان بازدید و با روند تولید و طرح‌های این شرکت تعاونی از نزدیک آشنا شد.

بررسی طرح توسعه شرکت تعاونی سیم و کابل شهرستان دامغان از جمله دیگر بخش‌های این بازدید بود. شرکت تعاونی سیم و کابل دامغان از نمونه‌های خوب شرکت‌های تعاونی تولیدی استان سمنان محسوب می‌شود.

گفتنی است بازدید از شرکت تعاونی سیم و کابل دامغان تنها برنامه میدری در این شهرستان است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار است تا ساعاتی دیگر به شاهرود سفر کند.

میدری روز گذشته در آغاز سفر دو روزه به استان سمنان، به شهرستان‌های گرمسار و آرادان و سمنان سفر کرده بود.