برنامه گسترده وزیر تعاون در شاهرود؛ از دیدار با کارگران تا افتتاح مسکن

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه سفر احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم به شهرستان شاهرود همزمان با صبح پنجشنبه بیان کرد: در نخستین برنامه، میدری به دیدار کارگران شرکت ذوب آهن شاهرود خواهد رفت.

وی افزود: حضور در اختتامیه استانی مسابقات ورزش کارگران استان سمنان و دیدار با کارگران شرکت طب پلاستیک و بازدید از طرح‌های مهارت آموزی از دیگر برنامه‌های سفر میدری به شاهرود است.

فرماندار شاهرود همچنین اعلام کرد: افتتاح پروژه‌های مسکن شرکت سیمان و شرکت فولاد شهرستان شاهرود دیگر برنامه سفر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این شهرستان خواهد بود گفتنی است این مساکن ویژه کارگران است.

آصفری بیان کرد: کلنگ زنی مسکن کارگری از دیگر برنامه‌های سفر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در شهرستان شاهرود خواهد بود همچنین میدری در ادامه سفر خود به کلاته خیج خواهد رفت.

وی افزود: بازدید از شهر ملی دست بافته‌های سنتی کلاته خیج و کارگاه‌های خانگی لباس ورزشی در این شهر آخرین برنامه سفر احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کابینه چهاردهم به شهرستان شاهرود و استان سمنان خواهد بود.