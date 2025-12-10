یک پرسپولیسی سرپرست باشگاه استقلال خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان عصر امروز چهارشنبه در دفتر مرکزی این باشگاه برگزار شد.
در این مراسم، کیوان بابادی از سمت مدیرعاملی باشگاه تودیع و بهنام ابوالقاسمپور به عنوان سرپرست مدیرعاملی جدید استقلال خوزستان معرفی شد.
این تغییر در شرایطی صورت میگیرد که استقلال خوزستان در رقابتهای اخیر با نتایج قابل بحثی روبرو بوده و فشار هواداران برای تغییرات مدیریتی افزایش یافته است. این سوال مطرح است که آیا این تغییر، پاسخی به این فشارها و آغاز تحول در مدیریت باشگاه خواهد بود؟
بهنام ابوالقاسم پور یکی از بازیکنان قدیمی فوتبال ایران است که سابقه بازی در تیمهای پاس و پرسپولیس تهران را در کارنامه دارد.
این تغییر مدیریتی در آستانه ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران صورت میگیرد. انتظار میرود سرپرست جدید با اولویتبندی ثبات مالی، تقویت تیم و ارتباط با هواداران، مسیر باشگاه را در نیم فصل پیش رو هدایت کند.
