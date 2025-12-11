سقوط آبی ها در هفته ایده آل سپاهان/ زنگ خطر برای تراکتور به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته سیزدهم فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران در حالی به پایان رسید که نتایج به‌دست‌آمده، معادلات صدر و قعر جدول را پیچیده‌تر از قبل کرد. سپاهان با ادامه روند پرقدرت خود بار دیگر نشان داد که این فصل یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی است؛ در حالی که پرسپولیس نیز با کسب بردی ارزشمند فاصله را با صدر کم نگه داشت. استقلال اما با یک تساوی ناخواسته و بدموقع برابر ملوان، فرصت طلایی برای نزدیک شدن به سپاهان و حتی تهدید صدر جدول را از دست داد.

در میانه جدول، چادرملو همچنان شگفتی‌ساز مانده و تراکتورِ قهرمان فصل قبل همچنان در شیب سقوط قرار دارد. در پایین جدول نیز استقلال خوزستان و مس رفسنجان در شرایط سختی به سر می‌برند و خطر سقوط را به‌وضوح احساس می‌کنند.

تقابل کم‌حادثه در میانه جدول

دو تیم شمس آذر قزوین و گل گهر سیرجان که برای فاصله گرفتن از نیمه پایین جدول تلاش می‌کردند، بازی محتاطانه‌ای را به نمایش گذاشتند. شمس آذر که هفته‌های اخیر روند بهتری داشته، پیروزی را از دست داد و گل‌گهر نیز همچنان در نوسان باقی ماند. این تساوی تأثیر چندانی بر موقعیت دو تیم نگذاشت و هر دو در میانه جدول باقی ماندند اما آنچه مسلم است هیچ یک از آنها تا کنون نتوانستند روی مدار ثابتی قرار بگیرند تا خیال هواداران خود را بابت نتیجه گرفتن راحت کنند.

بحران تراکتور جدی شد

ذوب‌آهن که برای فرار از پایین جدول نیاز شدیدی به امتیاز از بازی خانگی با تراکتور داشت، موفق شد مدافع عنوان قهرمانی را متوقف کند. تراکتور که یک بازی عقب‌افتاده دارد، این هفته نیز از برد محروم شد و نشان داد همچنان از روزهای خوبش فاصله زیادی دارد. شاگردان دراگان اسکوچیچ با این تساوی به رده ششم سقوط کردند تا جایگاهی دور از انتظار برای تیمی که فصل گذشته قهرمان شد رقم بخورد. ذوب آهن نیز با وجود کسب تساوی توانست کمی اعتماد به نفس خود را برابر تیمی پرمهره حفظ کند و همچنان امیدوار به هفته‌های آینده باشد.

برد اقتصادی برای شاگردان اوسمار

پرسپولیس با وجود مشکلات مصدومیت و کمبود بازیکن، موفق شد با یک گل پیکان را شکست دهد. سرخ‌ها با این برد همچنان رده دوم را در اختیار دارند. پرسپولیس نسبت به هفته‌های گذشته سازمان‌یافته‌تر بود، اما همچنان در گلزنی مشکل دارد. پیکان هم با این شکست در منطقه خطر باقی ماند. فلسفه اوسمار در چهارمین حضورش روی نیمکت پرسپولیس در فصل جاری مشخص است که چیزی جز گرفتن سه امتیاز از هر بازی در کوتاه مدت نیست.

سقوط آبی‌های جنوب

خیبر خرم آباد که فصل خوبی را سپری می‌کند، یک پیروزی مهم دیگر مقابل استقلال خوزستان به دست آورد تا با ۱۹ امتیاز در جمع تیم‌های بالای جدول باقی بماند. استقلال خوزستان اما با این شکست به رده چهاردهم سقوط کرد و وارد محدوده سقوط شد. تیم جنوبی حالا بیش از هر زمان دیگری در خطر قرار گرفته است. باختی که تغییرات مدیریتی در این باشگاه به همراه داشت تا بهنام ابوالقاسم پور جای کیوان بابادی را در پست مدیرعاملی به طور موقت بگیرد.

شاهکار یزدی‌ها در شیراز

چادرملو که از ابتدای فصل عملکردی فراتر از انتظار داشته، این بار در یک بازی سخت خارج از خانه توانست فجرسپاسی را شکست دهد. این برد ارزشمند باعث شد چادرملو همچنان در رده چهارم باقی بماند و پابه‌پای مدعیان سنتی لیگ حرکت کند. فجر با این باخت همچنان در میانه پایین جدول دست‌وپا می‌زند.

صدرنشینی سپاهان با طعم اقتدار

سپاهان در اراک، یکی از سخت‌ترین بازی‌های خارج از خانه لیگ را پشت سر گذاشت، اما موفق شد با یک برد ارزشمند صدر جدول را حفظ کند. این پیروزی درست پیش از بازی معوقه با استقلال به‌دست آمد؛ بردی که ارزش آن دوچندان بود، زیرا شاگردان مورایس با روحیه‌ای مناسب به استقبال دیدار تعیین‌کننده نیم‌فصل می‌روند.

امتیازی که به درد هیچ عنصری نخورد!

در دیداری کم‌هیجان، مس و فولاد به تساوی بدون گل رضایت دادند. هر دو تیم نیاز مبرم به برد داشتند اما نتوانستند از فرصت‌ها استفاده کنند. مس با این نتیجه در قعر جدول باقی ماند و فولاد نیز وضعیتش بهبود چندانی پیدا نکرد.

یک تساوی بدموقع برای آبی‌های ساپینتو

استقلال در شرایطی مقابل ملوان متوقف شد که می‌توانست با کسب پیروزی فاصله‌اش با پرسپولیس را کم کرده و حتی با بازی معوقه مقابل سپاهان، خود را در کورس قهرمانی قرار دهد. این تساوی اما روند روبه‌رشد استقلال را متوقف کرد و آنها را در رده سوم جدول نگه داشت. ملوان نیز با جنگندگی همیشگی‌اش یک امتیاز مهم گرفت تا همچنان در منطقه امن جدول باقی بماند.