به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل و مرکز کنترل و مدیریت ترافیک شهرداری مشهد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اقدامات بسیار مؤثر و مفیدی در این حوزه انجام شده و به نظر میرسد با کیفیت، دقت و مراقبت خاصی، مسائل پیگیری شده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به رویکرد اصلی مدیریت شهری در حوزه ترافیک گفت: در حوزه حملونقل و ترددهای درونشهری، تأکید اصلی بر توسعه حملونقل عمومی شامل ناوگان ریلی، مترو، اتوبوس و بهطور طبیعی تاکسی است؛ در حال حاضر سهم این بخش از مجموع ترددها حدود ۴۰ درصد برآورد میشود و لازم است با برنامهریزی و تقویت زیرساختها، این سهم به سطح استاندارد حدود ۷۵ درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: باید برای این هدف از همه ابزارها و امکاناتی که در استان وجود دارد استفاده کنیم. طبیعتاً محور اصلی این موضوع شهرداری مشهد است و دولت هم در کنار شهرداری مشهد باید کمک کند تا این حدنصاب ارتقا یابد.
مظفری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حمل و نقل عمومی افزود: خوشبختانه اتفاقات خوبی رقم خورده و در این حوزه کارهای خوبی انجام شده است، اما مردم و استانهای دیگر از خراسان رضوی و بهویژه از مشهد این انتظار را دارند که همیشه پیشتاز و پیشقدم باشد.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که یک مجموعه استاندارد، خوب و با کیفیت مناسب برای شهروندان خراسانی و مشهدی و همچنین برای زائرانی که از جایجای ایران اسلامی و کشورهای همجوار به مشهد سفر میکنند، فراهم شود.
