به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری اظهار کرد: در جلسات خصوصی، اداری و حتی غیر اداری بارها گفته شده که خراسان بهعنوان یک حوزه تمدنی و ما که امروز در مشهد و خراسان رضوی قرار داریم، با انتظارات و توقعاتی بالا مواجه هستیم. به یک معنا، هم مسئولیت و هم رسالتی سنگین بر عهده داریم؛ هم باید کارهای بزرگ انجام دهیم و هم با عقبماندگیها و غفلتهایی روبهرو هستیم که باعث شده داشتههایمان را فراموش کنیم و کمتر به آنها توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: امروز از هر زاویهای که به خراسان نگاه میکنیم، موضوع و ظرفیت وجود دارد. واقعیت این است که نه میتوان توجیه کرد و نه توضیح اضافه لازم است؛ حتی برنامه مدون هم در این راستا نداشتهایم. همهچیز منوط به این است که با هم و در کنار هم یک تصمیم جدی بگیریم. ایران از خراسان و حوزه تمدنی خراسان و از مشهد امروز انتظار دارد و بدون تعارف، در سفرهایی که طی یک سال اخیر به کشورهای اطراف داشتیم، با وجود همه خطکشیهای سیاسی و جغرافیایی، نگاهها به خراسان و مشهد است و همه انتظار دارند اتفاقی جدی در اینجا رخ دهد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: نکتهای که امروز باید به آن توجه کنیم این است که داشتههای ما بسیار ارزشمند و گرانسنگ است. سوال اصلی این است که با این سرمایهها چه کردهایم و چه باید بکنیم. اینکه چند نفر، ده نفر یا صدها نفر در این استان فعال باشند کافی نیست؛ ما باید دهها مکان برای نقالی و شاهنامهخوانی داشته باشیم. آرزو داشتم چنین برنامههایی هر روز و هر هفته برگزار شود. حوزه نقالی باید در پارکها و فضاهای مختلف گسترش پیدا کند و آغاز این مسیر باید از مدارس باشد. حتی اگر بهلحاظ آئیننامهای محدودیتهایی وجود دارد، کار فرهنگی سخت نیست و بسیاری از این موانع به دست خودمان قابل حل است.
مظفری افزود: جالب است که بسیاری از شخصیتهای بزرگ، از عرفا و حکمای نامدار، در همین سرزمین مدفون هستند، اما خود ما چقدر برای آنها کار کردهایم؟ باید یک ساختار، سازمان و طراحی منسجم ایجاد کنیم که قائم به افراد نباشد. امروز ممکن است دور هم جمع شویم و گفتوگو کنیم، اما اگر این حرکت نهادینه نشود، فردا ممکن است بهراحتی کنار گذاشته شود. از نظر من، با وجود داشتن بیش از هزار مسئله در استان، این حوزه یک اولویت است، چرا که اگر بخواهیم سایر مسائل را هم حل کنیم، مسیر آن از فرهنگ میگذرد.
وی گفت: ما دولتیها اراده انجام کار را داریم، اما این شما هستید که تجربه و دانش دارید و باید مسیر را ادامه دهید. اگر قرار است نهادی شکل بگیرد، سازمان یا مجموعهای ایجاد شود و فضا و امکاناتی نیاز است، باید نهادهای مردمی را قدرتمند و توانمند کنیم؛ همانگونه که در حوزه هیئتهای مذهبی شاهد بودیم که بدون اتکای مستقیم به دولت، کار خود را پیش میبرند. چرا نباید در خراسان چندین نهاد قدرتمند در حوزه نقالی و شاهنامهخوانی شکل بگیرد؟
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت برنامهریزیهای فرهنگی عنوان کرد: خردسرای فردوسی در آستانه بیستمین سالگرد خود قرار دارد و این نشان میدهد که میتوان مجموعههایی مشابه ایجاد کرد. پیشنهاد من این است که از همین حالا برای سال آینده و برای ایامی که به روز فردوسی بزرگ منتهی میشود، رویدادهای ملی و حتی بینالمللی طراحی کنیم و در طول سال، در همه لایههای فرهنگی از پژوهش گرفته تا شاهنامهخوانی و روایتگری، خروجی مشخص داشته باشیم. همچنین باید به هنرهای جدید مانند انیمیشن و فیلم توجه کنیم و بتوانیم از این ظرفیت عظیم، اقتصاد هنر را فعال کنیم.
مظفری اضافه کرد: دنیا برای خود تاریخ و داستان میسازد تا از آن درآمد ایجاد کند، اما ما همه این سرمایهها را در اختیار داریم. خراسان ظرفیت بسیار بزرگی دارد؛ هم از نظر منابع انسانی و هم از نظر لایههای تمدنی. بزرگترین سرمایه ما همین داشتهها و همین افکاری است که شما در اختیار دارید. اگر این ظرفیتها کنار هم قرار بگیرند، میتوان کارهای بزرگی انجام داد. خراسان نهتنها باید مسائل خود را حل کند، بلکه میتواند در حوزه تمدنی و فرهنگی، باری از دوش کشور بردارد و در منطقه مسیری روشن ترسیم کند.
وی با اشاره به تعاملات منطقهای خاطرنشان کرد: در کشورهای اطراف، از تاجیکستان تا قرقیزستان، نگاهی ویژه به شاهنامه و شخصیتهای مشترک فرهنگی وجود دارد. در سفر به قرقیزستان و حضور در نمایشگاه بینالمللی این کشور، شاهد بودیم که چگونه میتوان از مشترکات فرهنگی مانند رستم و ماناس برای پیوندهای منطقهای استفاده شود. اگر بخواهیم امنیت، اقتصاد و پیوندهای منطقهای خود را تقویت کنیم، راه آن توجه به همین داشتههای فرهنگی است.
استاندار خراسان رضوی در پایان گفت: با وجود اقداماتی که در حوزه فرهنگی انجام شده، باید صادقانه بپذیریم که کم کار کردهایم. تقاضای من این است که دستگاههای اجرایی و متولیان این حوزه با همت و ارادهای جدی وارد عمل شوند، بستر و فضا را فراهم کنند و از شما فعالان فرهنگی میخواهم خودتان وارد میدان شوید. فضاهای فرهنگی و تاریخی متعددی داریم که رها شدهاند و میتوانند احیا شوند. امیدوارم با همدلی و برنامهریزی، در این مسیر قدمهایی مؤثر برداریم.
