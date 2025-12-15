استقبال افغانستان از نشست همسایگان این کشور در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری پژواک، ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان از اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در زمینه استفاده از پتانسیل افغانستان برای گسترش همکاری و همگرایی منطقه‌ای استقبال کرد.

وی طی پیامی در شبکه ایکس، نوشت: با عبور از رویکردهای صرفاً امنیت‌محور، افغانستان می‌تواند با تکیه بر موقعیت ژئواکونومیک و سیاست خارجی اقتصادمحور، به پلی میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا مبدل شود.

این مقام دولت طالبان افزود: تردیدی نیست که افغانستانِ پیش از ۲۰۲۱، با حضور نظامی دهها کشور خارجی و مداخلات بازیگران دور و نزدیک، نه‌تنها برای مردم این کشور، بلکه برای کل منطقه به یک معضل جدی امنیتی تبدیل شده بود.

جلالی افزود: با در نظر گرفتن موقعیت ژئواکونومیک و سیاست خارجی اقتصادمحور حکومت کنونی افغانستان، این کشور می‌تواند به پل ارتباطی مؤثری میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا مبدل شود.

وی گفت: در چارچوب چنین رویکردی، کشورهای منطقه خواهند توانست از ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری افغانستان به‌گونه‌ای مؤثر بهره‌برداری کنند؛ امری که در نهایت تأمین‌کننده منافع مشترک و تقویت‌کننده همگرایی منطقه‌ای خواهد بود.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، دیروز در نشست «همسایگان افغانستان» در تهران گفته بود که جایگاه ژئواکونومیک افغانستان، آن را در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می‌دهد، از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی، بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه‌است.

عراقچی گفته بود: تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده‌است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیماً با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده‌است؛ بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری شاعر فارسی‌زبان پاکستانی بگوییم، آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده‌است.

نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان شامل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به علاوه روسیه در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۵) در تهران برگزار شد. کشورهای حاضر در این نشست با توجه به اهمیت کنشگری منطقه برای حل و فصل موضوعات خود، آخرین تحولات افغانستان را بررسی کردند.

پنجمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان، قرار است در اسرع وقت در عشق آباد ترکمنستان برگزار شود.