به گزارش خبرنگار مهر، جعفر فلاح‌نژاد ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان فردیس با گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک این مناسبت به بانوان حاضر، اظهار داشت: امیدواریم همه ما در زندگی به سبک فاطمی حرکت کرده و به اهداف عالیه دینی و فرهنگی برسیم.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، تلاش و مجاهدت آنان را عامل استمرار و ارتقای سطح فعالیت‌های تولید محتوای دیجیتال برشمرد و افزود: این چهارمین سالی است که این رویداد با همت جوانان مؤمن و توانمند برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه امام رضا (ع) فردیس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ دوازده‌روزه، آن را نمونه‌ای از «جنگ سخت» دانست و گفت: در آن میدان، مقابله مستقیم و سینه‌به‌سینه با دشمن مطرح است؛ اما امروز با نوع دیگری از نبرد مواجهیم؛ جنگ رسانه‌ای و جنگ ترکیبی که دشمن همه توان خود را برای انحراف جامعه و جوانان ما به کار گرفته است.

فلاح‌نژاد بابیان اینکه تولیدکنندگان محتوا و فعالان فرهنگی در خط مقدم این نبرد قرار دارند، تأکید کرد: شما افسران جنگ نرم هستید و باید در برابر هجمه رسانه‌ای دشمن، هم پدافند کنید و هم حمله لذا دوران صرفاً پاسخ‌گویی به شبهات گذشته است و امروز باید تهاجمی عمل کنیم.

وی با اشاره به پیشینه غنی تمدنی و علمی ایران اسلامی، گفت: تمدن امروز غرب و بسیاری از علوم، ریشه در دانشمندان بزرگ ایران همچون خیام، بیرونی، زکریای رازی و علوم دانشگاه جندی‌شاپور دارد لذا زیبنده نیست که با چنین سابقه‌ای، الگوهای فرهنگی و رفتاری خود را از غرب بگیریم.

فرمانده سپاه ناحیه امام رضا (ع) فردیس ادامه داد: باید با تولید محتوای اصیل، عمیق و تأثیرگذار، از فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی دفاع و آن را به نسل امروز معرفی کنیم چراکه دشمن فرهنگ و سبک زندگی ما را هدف گرفته و وظیفه ماست که در برابر این هجمه ایستادگی کنیم.

فلاح‌نژاد در پایان با آرزوی توفیق برای جوانان حاضر در رویداد، بر ضرورت تداوم فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد.