فلاح‌نژاد: در میانه جنگ رسانه‌ای هستیم؛ افسران جنگ نرم جوانان هستند

فردیس - فرمانده سپاه ناحیه امام رضا (ع) شهرستان فردیس گفت: امروز دشمن با همه توان خود وارد میدان جنگ رسانه‌ای شده و تولیدکنندگان محتوا افسران این میدان به شمار می‌آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر فلاح‌نژاد ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان فردیس با گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک این مناسبت به بانوان حاضر، اظهار داشت: امیدواریم همه ما در زندگی به سبک فاطمی حرکت کرده و به اهداف عالیه دینی و فرهنگی برسیم.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، تلاش و مجاهدت آنان را عامل استمرار و ارتقای سطح فعالیت‌های تولید محتوای دیجیتال برشمرد و افزود: این چهارمین سالی است که این رویداد با همت جوانان مؤمن و توانمند برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه امام رضا (ع) فردیس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ دوازده‌روزه، آن را نمونه‌ای از «جنگ سخت» دانست و گفت: در آن میدان، مقابله مستقیم و سینه‌به‌سینه با دشمن مطرح است؛ اما امروز با نوع دیگری از نبرد مواجهیم؛ جنگ رسانه‌ای و جنگ ترکیبی که دشمن همه توان خود را برای انحراف جامعه و جوانان ما به کار گرفته است.

فلاح‌نژاد بابیان اینکه تولیدکنندگان محتوا و فعالان فرهنگی در خط مقدم این نبرد قرار دارند، تأکید کرد: شما افسران جنگ نرم هستید و باید در برابر هجمه رسانه‌ای دشمن، هم پدافند کنید و هم حمله لذا دوران صرفاً پاسخ‌گویی به شبهات گذشته است و امروز باید تهاجمی عمل کنیم.

وی با اشاره به پیشینه غنی تمدنی و علمی ایران اسلامی، گفت: تمدن امروز غرب و بسیاری از علوم، ریشه در دانشمندان بزرگ ایران همچون خیام، بیرونی، زکریای رازی و علوم دانشگاه جندی‌شاپور دارد لذا زیبنده نیست که با چنین سابقه‌ای، الگوهای فرهنگی و رفتاری خود را از غرب بگیریم.

فرمانده سپاه ناحیه امام رضا (ع) فردیس ادامه داد: باید با تولید محتوای اصیل، عمیق و تأثیرگذار، از فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی دفاع و آن را به نسل امروز معرفی کنیم چراکه دشمن فرهنگ و سبک زندگی ما را هدف گرفته و وظیفه ماست که در برابر این هجمه ایستادگی کنیم.

فلاح‌نژاد در پایان با آرزوی توفیق برای جوانان حاضر در رویداد، بر ضرورت تداوم فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد.

