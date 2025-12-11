به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور پرحجم اما روان گزارش میشود.
وی افزود: در برخی محورهای استانهای مرکزی، همدان، کردستان، مازندران، البرز، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد شاهد بارش برف و باران هستیم و لغزندگی سطح جادهها بهطور کامل محسوس است.
سرهنگ محبی با هشدار نسبت به شرایط ناپایدار جوی گفت: توصیه میکنیم هموطنان عزیز در چنین شرایطی از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت الزام به سفر، حتماً تجهیزات زمستانی و ایمنی بهویژه زنجیرچرخ، پوشاک گرم، تغذیه و مواد غذایی کافی همراه داشته باشند.
به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، مه غلیظ در محورهای کوهستانی باعث کاهش شدید دید افقی رانندگان شده و لازم است خودروها با چراغ مهشکن و روشنایی کامل تردد کنند.
سرهنگ محبی در پایان تأکید کرد: تمامی نیروهای پلیس راه در گردنههای برفگیر و محورهای اصلی کشور مستقرند و تلاش میکنند تا هموطنان سفری ایمن داشته باشند و سالم به مقصد برسند.
نظر شما