به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، غلامرضا پورحیدری، رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) و دبیر این یادواره، با تأکید بر اینکه «زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست اظهار داشت: هشتمین یادواره شهدای داروسازی، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه با هدف آشنا کردن دانشجویان با عمق مسئولیت‌های رشته داروسازی و معرفی الگوهای تلفیق دانش متعهدانه با خدمت و ایثار برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این یادواره حاصل همکاری دانشکده داروسازی انشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) و بسیج دانشجویی دانشگاه است از ساعت ۱۴ تا ۱۷ روز یکشنبه ۲۳ آذر در مسجد جامع بقیه‌الله (عج) برگزار خواهد شد.

رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه بقیه‌الله (عج) محور اصلی هشتمین یادواره شهدای داروسازی را موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برشمرد و افزود: رونمایی از کتاب زندگینامه شهید دکتر محمدصادق فخاری‌فر، از شهدای داروساز دفاع مقدس و تجلیل از دو استاد برتر دانشگاه که به تازگی به جمع یک درصد دانشمند برتر جهان پیوسته اند، از جمله برنامه‌های این مراسم است.

پورحیدری با بیان اینکه شهید «محمدصادق فخاری فر» به عنوان شهید شاخص داروسازی انتخاب شده است اعلام کرد: مجموعه‌ای که عمدتاً دست نوشته خود شهید است در قالب کتاب «یاد صادق» جمع آوری و منتشر شده که در حاشیه این همایش از این محصول فرهنگی رونمایی خواهد شد.

به گفته دبیر یادواره، معرفی شهدای داروساز به عنوان الگوهای کامل، به ایجاد دلگرمی بیشتر در دانشجویان و پرورش مدیران و سیاست‌گذاران آینده کشور کمک خواهد کرد.