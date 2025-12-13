فیاضی: رسانه ها باید فرهنگ ایثار و شهادت ترویج کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میثم فیاضی صبح شنبه در نشست با خبرنگاران با عنوان شورای سیاست‌گذاری ملی سرداران و کنگره ۱۲ هزار شهید، با تأکید بر اهمیت جنگ فکری و رسانه‌ای اظهار کرد: امروز دشمنان پیش از آغاز هر جنگ نظامی، ابتدا تلاش می‌کنند افکار و اندیشه‌ها را به دست بگیرند و عملیات روانی گسترده‌ای علیه کشورها انجام دهند و در دنیای امروز، عرصه رسانه و فکر نقش حیاتی در موفقیت یا شکست ملت‌ها دارد.

وی با اشاره به تجربه‌های خاورمیانه و تحولات پس از سال‌ها گفت: امپراتورهای رسانه‌ای شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند تا ملت‌ها را با پمپاژ روانی تحت تأثیر قرار دهند، اما کشور ما به‌عنوان ملتی مستضعف، با استقامت و پایمردی خود توانسته است در برابر این فشارها ایستادگی کند و ما بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم کرده‌ایم تا استقامت و هویت انقلاب اسلامی حفظ شود.

مسئول نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی افزود: در طول دو جنگ تحمیلی، آحاد ملت با افکار و اندیشه‌های مختلف در کنار یکدیگر ایستادند و در برابر دشمنان مقاومت کردند امروز نیز انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی همچنان در مقابل استکبار جهانی ایستاده است و فرهنگ ایثار و شهادت پایه و اساس آن است.

وی بیان کرد: هر قشر جامعه، از کارگر و معلم و فرهنگی گرفته تا پزشک و روحانی، در جایگاه خود برای انقلاب و نظام فداکاری کرده است و سهم روحانیت در ایثار و شهادت در استان آذربایجان‌غربی و کشور قابل توجه است و این قشر بیشترین شهدای خود را تقدیم کرده است.

حجت الاسلام فیاضی با اشاره به نقش رهبر انقلاب و علما در شکل‌گیری انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی (ره) وارد عرصه شدند و علما با ایستادگی در کنار ایشان، سینه سپر کردند و در برابر دشمنان ایستادگی نمودند و شهدای فراوانی تقدیم انقلاب کردند و امروز نیز علما و روحانیون استان همچنان سنگربان نظام هستند و دشمنان تلاش‌های الهی آنان را هدف قرار داده‌اند.

وی در خصوص برگزاری کنگره شهدای روحانیت افزود: کنگره شهدای روحانیت در دی ماه امسال با حضور میهمانان، علما و مردم غیور و شهیدپرور استان آذربایجان‌غربی برگزار خواهد شد و این برنامه، یاد و خاطره شهدای عزیز را گرامی می‌دارد.

حجت الاسلام فیاضی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در جنگ فکری اظهار داشت: افرادی که با قلم و رسانه در فضای مجازی و نشریات فعالیت می‌کنند، سهم بزرگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال بصیرت دارند و یادآوری شهدای انقلاب، همچنان ادامه مسیر کربلا و ایثار است و رسانه‌ها نقش محوری در این مسیر دارند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های فرهنگی و دینی نباید صرفاً به شکل نمادین انجام شود، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری تمامی قشرها، می‌توان اثرگذاری واقعی بر فضای فکری و فرهنگی جامعه داشت و آماده‌سازی جامعه برای بزرگداشت شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی را تضمین کرد.