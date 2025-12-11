عبدالملکی: زن ایرانی در تحقق تمدن نوین اسلامی نقش محوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله عبدالملکی صبح پنجشنبه در آئین اختتامیه رویداد ملی «طرح یاس» که در مجتمع ثامنالائمه برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران، نقش زنان ایرانی را در شکلگیری «تمدن نوین اسلامی» بسیار کلیدی و اثرگذار دانست.
عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه ایران قدیمیترین کشور جهان با سابقهای ۵۵۰۰ ساله است، گفت: ایران در طول تاریخ همواره مهد توحید، ادب، علم، فناوری و اقتصاد بوده و سه دوره مهم تمدنی از ایران در تاریخ بشر شکل گرفته است. تمدن ایران باستان، تمدن اسلامی پس از ورود اسلام و دوره سوم یعنی تمدن نوین اسلامی که با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره نقش گام دوم انقلاب افزود: هدف گام دوم، ایجاد تمدن نوین اسلامی است و این تمدن، مقدمهای برای ظهور امام زمان (عج) خواهد بود. به همین دلیل دشمنیها با ملت ایران به سبب آگاهی آنان از این نقش تمدنساز است.
عبدالملکی تأکید کرد: هر تمدنی بر سه پایه فرهنگ، علم و اقتصاد بنا میشود و ایران در هر سه بخش همواره نقشآفرین بوده است. امروز نیز برای تحقق تمدن نوین اسلامی، هر فرد باید جایگاه خود را بشناسد و زنان ایرانی در این روند وظیفهای ویژه دارند.
عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اهمیت تولید ملی در بیانات رهبر انقلاب گفت: در اقتصاد، دو فرآیند مهم وجود دارد؛ نخست فرهنگ اقتصادی مبتنی بر اسلام و دوم تقویت تولید ملی. زنان ایرانی در این دو حوزه میتوانند سه نقش کلیدی ایفا کنند.
وی تربیت اقتصادی خانواده را از مهمترین نقشهای بانوان عنوان کرد و گفت: حتی مردانِ نانآور نیز تحتتأثیر تربیت اقتصادی زنان قرار میگیرند. مادران در کارآفرینپروری و افزایش بهرهوری اقتصادی خانواده نقش مهمی دارند.
عبدالملکی در خصوص مدیریت اقتصادی خانواده بیان کرد: زنان میتوانند با مدیریت صحیح منابع، هم رفاه خانواده را افزایش دهند و هم زمینه رشد اقتصادی را فراهم کنند.
عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به برنامههای حمایتی و تشکیل تشکلهای مرتبط افزود: کارآفرینی زنان میتواند بهعنوان سومین رکن، درآمد پایدار خانواده را تقویت کند.
