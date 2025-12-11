به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هاشم حسینی‌المدنی ظهر پنجشنبه در نشست رویداد طرح ملی «یاس» که در مجتمع ثامن‌الائمه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت آموزش مهارت‌های حفظ جان و سلامت جسمی، اظهار کرد: هرچقدر در علوم مختلف تخصص داشته باشیم، مهم‌ترین نکته این است که بتوانیم از جان و جسم خود و دیگران مراقبت کنیم.

رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر گفت: مهارت‌هایی که شما در قالب برنامه «رفاقت یاس» یاد گرفته‌اید و با برگزاری مسابقات مرور شده‌اند، به افزایش تاب‌آوری فردی و اجتماعی کمک می‌کند تا در مواقع بحران یا خطر بتوانید از خود و دیگران حفاظت کنید.

وی ادامه داد: علاوه بر جسم، روح ما نیز نیاز به مراقبت دارد. خوشبختانه این طرح با محوریت وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز شده و امید است با عنایات ایشان تا پایان به خوبی ادامه یابد. تاسی به سیره ایشان به ما کمک می‌کند تاب‌آوری معنوی خود را بالا ببریم و توانایی کمک به دیگران را کسب کنیم.

حسینی المدنی افزود: یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های ایشان حق‌طلبی است؛ حضرت زهرا (س) در زمانی که جامعه در ظلمت و گمراهی بود، پرچم حق را بلند کرد و دیگران را نیز به پیروی از حق دعوت کرد. نکته دیگر، استقامت در مسیر حق است؛ حتی اگر همراه و یاری نباشد، انسان باید در مسیر حقیقت پایدار بماند.

رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر درباره تربیت فرزندان نیز گفت: در سیره حضرت زهرا (س)، تربیت از طریق الگو بودن انجام می‌شود، نه صرفاً گفتار. ایشان با همسر بزرگوارشان، امام علی (ع)، فرهنگ ایثار و بخشش را به فرزندان خود آموزش می‌دادند و نیازهای فقرا و یتیمان را در کنار زندگی خانوادگی خود تأمین می‌کردند.

حسینی‌المدنی تأکید کرد: هدف از برگزاری این طرح، علاوه بر آموزش مهارت‌های عملی، ایجاد فرهنگ تاب‌آوری اجتماعی و معنوی و ترویج رفتارهای انسانی و ایثارگری در جامعه است.