۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

طرح ملی یاس با محوریت آموزش‌های مهارت‌های نجات و تاب آوری برگزار شد

مشهد- رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر گفت: طرح ملی یاس با محوریت آموزش‌های مهارت‌های نجات و تاب آوری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هاشم حسینی‌المدنی ظهر پنجشنبه در نشست رویداد طرح ملی «یاس» که در مجتمع ثامن‌الائمه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت آموزش مهارت‌های حفظ جان و سلامت جسمی، اظهار کرد: هرچقدر در علوم مختلف تخصص داشته باشیم، مهم‌ترین نکته این است که بتوانیم از جان و جسم خود و دیگران مراقبت کنیم.

رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر گفت: مهارت‌هایی که شما در قالب برنامه «رفاقت یاس» یاد گرفته‌اید و با برگزاری مسابقات مرور شده‌اند، به افزایش تاب‌آوری فردی و اجتماعی کمک می‌کند تا در مواقع بحران یا خطر بتوانید از خود و دیگران حفاظت کنید.

وی ادامه داد: علاوه بر جسم، روح ما نیز نیاز به مراقبت دارد. خوشبختانه این طرح با محوریت وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز شده و امید است با عنایات ایشان تا پایان به خوبی ادامه یابد. تاسی به سیره ایشان به ما کمک می‌کند تاب‌آوری معنوی خود را بالا ببریم و توانایی کمک به دیگران را کسب کنیم.

حسینی المدنی افزود: یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های ایشان حق‌طلبی است؛ حضرت زهرا (س) در زمانی که جامعه در ظلمت و گمراهی بود، پرچم حق را بلند کرد و دیگران را نیز به پیروی از حق دعوت کرد. نکته دیگر، استقامت در مسیر حق است؛ حتی اگر همراه و یاری نباشد، انسان باید در مسیر حقیقت پایدار بماند.

رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر درباره تربیت فرزندان نیز گفت: در سیره حضرت زهرا (س)، تربیت از طریق الگو بودن انجام می‌شود، نه صرفاً گفتار. ایشان با همسر بزرگوارشان، امام علی (ع)، فرهنگ ایثار و بخشش را به فرزندان خود آموزش می‌دادند و نیازهای فقرا و یتیمان را در کنار زندگی خانوادگی خود تأمین می‌کردند.

حسینی‌المدنی تأکید کرد: هدف از برگزاری این طرح، علاوه بر آموزش مهارت‌های عملی، ایجاد فرهنگ تاب‌آوری اجتماعی و معنوی و ترویج رفتارهای انسانی و ایثارگری در جامعه است.

