به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیئت امنای کمیته امداد در آئین اختتامیه جشنواره ملی «جهش یاس»، این طرح را یک «افتخار تاریخی» دانست و گفت: بزرگ‌ترین افتخار ما ایرانی‌بودن و تعلق به تمدنی ۵۵۰۰ ساله است. ایران قدیمی‌ترین کشور جهان و یکی از اثرگذارترین تمدن‌ها در تاریخ بشر است.

وی افزود: ایران همواره در سه عرصه فرهنگ، علم و اقتصاد، نقش‌آفرینی تمدنی داشته است و امروز نیز انقلاب اسلامی زمینه یک خیز تمدنی جدید را فراهم کرده است.

عبدالملکی با اشاره به اینکه هر تمدن بر سه رکن فرهنگ، علم و اقتصاد استوار است، افزود: در دو دوره مهم تاریخ ایران، دوران ایران باستان و عصر طلایی تمدن اسلامی، کشور ما در همین سه حوزه پیشتاز جهان بود. امروز نیز زن ایرانی در هر سه رکن می‌تواند اثرگذار باشد و دختران طرح یاس بخشی از همین جریان تمدن‌ساز هستند.

وی با تبریک راه‌اندازی تشکل‌های دخترانه یاس در سراسر کشور، خطاب به دختران حاضر در مراسم گفت: شما امروز وارد خانواده بزرگ فعالان فرهنگی و اجتماعی کشور شده‌اید. در هر حوزه‌ای علم، فرهنگ یا اقتصاد، می‌توانید نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشید.

عضو هیئت امنای کمیته امداد، به نقش اقتصادی زنان در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی پرداخت و افزود: اگر بانوان بخواهند مقدمه‌ساز جهش اقتصادی در گام دوم انقلاب باشند، باید دو حوزه مهم را در نظر بگیرند: فرهنگ اقتصادی و تولید. رهبر معظم انقلاب بیش از ۱۵ سال است بر اهمیت تولید تأکید می‌کنند چون تولید رکن اساسی اقتصاد است.

وی سه وظیفه مهم اقتصادی را برای بانوان برشمرد: نخست تقویت تربیت اقتصادی در خانواده و پرورش فرزندانی توانمند و کارآفرین؛ دوم مدیریت صحیح مصرف برای ارتقای رفاه و ثبات اقتصادی خانواده؛ و سوم افزایش درآمد و کارآفرینی که کمیته امداد در این حوزه به‌طور تخصصی فعالیت می‌کند.

عبدالملکی تأکید کرد: اگر بانوان ایرانی این سه رکن تربیت اقتصادی، مدیریت مصرف و افزایش درآمد را جدی بگیرند، یکی از ستون‌های اصلی تمدن نوین اسلامی را بنا خواهند کرد.

وی در پایان، ضمن آرزوی توفیق برای دختران طرح یاس، گفت: امیدواریم خداوند به همه ما کمک کند تا در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرین باشیم.